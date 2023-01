Maanantaina uutisoitiin tulevaisuustalo Sitran uudesta Megatrendit 2023 -raportista. Julkaisu löytyy verkosta Sitran kotisivuilta ja on vapaasti luettavissa.

Suosittelen tutustumaan, vaikken ehtinytkään kuin hampsimaan. Jos olet poliittinen päättäjä, suosittelen erityisesti. Voit löytää aiheita ja ideoita vaikka vaalipuheisiin.

Sitra piirtää lähitulevaisuuden kokonaiskuvaa viidellä teemalla: luonto, ihmiset, valta, teknologia ja talous.

Kaiken keskiössä on se, että luonnon kantokyky murenee. Tulevaisuustutkija Alex Steffen on kiteyttänyt nykyisen ilmastotilanteen sanomalla, että emme ole valmiita siihen, mitä on jo tapahtunut.

Jokainen maailmaa ja uutisia seuraava on joutunut ainakin mielessään tunnustamaan, että ihminen elää keskellä (itse aiheutettua) ekologista kestävyyskriisiä. Jälleenrakennus tarkoittaa tässä tapauksessa siirtymistä yhteiskuntaan, jonka päämääränä on parantaa luonnon tilaa ja ihmisten hyvinvointia.

Viksu pohojalaane ei raportiista aharistu. Hän tietää, ettei ole maailman suurin ympäristörikollinen, muttei toisaalta länsimaalaisena kuluttajana pieninkään.

Viksu pohojalaane miettii, miten kuormittaisin luontoa tänään vähän vähemmän kuin eilen. Sen päälle hän kuvittelee hyvän tulevaisuuden, jossa hän elää aavistuksen ekologisemmin mutta ilman, että tuntisi luopuneensa mistään. Lapsenlapsetkin leikkivät iloisesti ulkona.

Tuo ajatus jälkikasvusta on ehkä tässä se avain. Luonnon kantokyvyn mureneminen iskee kovimmin heihin, jotka meidän jäljissämme tulevat. Onko meillä kantokykyä ajatella muita, vaiko vain itseämme, tässä ja nyt?

Raportti toteaa myös, että hyvinvointia haastavat väestön ikääntyminen ja kaupungistuminen.

Samaan aikaan kovenee kamppailu demokratiasta sekä digivallasta, kun teknologia sulautuu yhä enemmän osaksi arkea.

Luonnon heikkeneminen murentaa myös talouden edellytyksiä. Vauraus keskittyy yhä pienemmälle joukolle, mikä luo kiireellisen tarpeen uudistaa taloutta.

Sitran visiossa Suomi kuitenkin menestyy rakentamalla reilua, kestävää ja innostavaa tulevaisuutta, jossa ihmiset voivat hyvin maapallon kantokyvyn rajoissa.

Tulevaisuustalo muistuttaa, ettei tulevaisuus tapahdu itsestään. Se täytyy rakentaa yhdessä, jokapäiväisten valintojen ja toimien kautta.

Iso haaste tulee siitä, että nuo valinnat täytyy sulauttaa yhteen omien arvojen ja tarpeiden kanssa niin, ettei tunne jäävänsä häviölle.

Jos siihen joku pystyy niin kai nyt homo sapiens, joka on oman arvionsa mukaan kaikkein älykkäin eläinlaji. Ihmisellä alkaa olla näytön paikka.