Vuosi 2023: Lupaan vähän, toivon paljon

Uudenvuodenlupaus, mitä se meinaa?

Se tarkoittaa sitä, mitä tehdään tammikuun ekalla viikolla.”

Näin kaksi koiraa sanailee sarjakuvaruudussa, johon törmäsin netissä. Vitsissä on vinha perä.

Jokainen on joskus omalla kohdallaan huomannut, miten nopeasti lupauksista alkaa lipsua. Elämän tarvitsee vain vähän vilauttaa paljasta olkapäätään ja kohta olet jo houkutellut itsesi takaisin tavoille, joista lupasit erkaantua.

Sellainen on ihminen. Hyvä lupaamaan, huono pitämään lupauksista kiinni.

Lupausten sijaan uudenvuoden alla kannattaakin satsata toiveisiin. Itse haluaisin kohdistaa ensi vuoteen ennen muuta yhden ison toiveen.

Toivon hyviä uutisia Venäjältä. Esimerkiksi sellaisia, että Putin on siirretty syrjään tai hän on itse siirtynyt kadulle yläkerroksen avoimesta ikkunasta, kuten niin moni venäläisjohtaja on tänä vuonna tehnyt. Sikäläisten tv-kanavien mukaan jokaiselle heille on käynyt puhdas vahinko, ihan silkkaa omaa huolimattomuuttaan.

Joka tapauksessa, vasta kun valta on vaihtunut Venäjällä, voisi kenties avautua sauma jotenkin järjellisiin rauhanneuvotteluihin Ukrainan ja Venäjän välillä.

Sitä toivon. Sota vaikuttaa välillisesti niin moneen asiaan, ettei Suomessakaan paluu kohti normaalimpaa arkea ala kuin vasta tykkien tauottua.

Toivon myös, että aikaa myöten kaikki sotarikolliset tuomitaan ja tuhotun Ukrainan jälleenrakennus kustannetaan Venäjän kassasta.

Valtavia toiveita. Toivottavasti ei silti mahdottomia.

Pienempiä, henkilökohtaisempia toiveita on varmasti jokaisella. Sanotaan, että vuodenvaihde on oiva paikka pysähtyä itsensä kanssa ja pohtia, mitä hyviä asioita oma elämä kaipaisi juuri nyt.

Jos pystyy nimeämään yhden tai kaksi itselleen tavoittelemisen arvoista asiaa ja päättää pyrkiä niitä kohti, voi elämään löytää uutta merkitystä ja intohimoa.

Sitä kohti siis. Oma pää käteen ja syyniin. Ellei ole kuollut, voi aina keksiä jotakin uutta ja kivaa.

Lämpimäksi lopuksi haluan toivottaa hyvää uutta vuotta 2023 kaikille Eparin lukijoille. Eläkää terveyttä tursuten, murheitten alhot kaukaa kiertäen. Tietäkää: Päivät ovat alkaneet jo pidentyä.