111 vuotta sitten Pollarin talo matkusti Ylistarosta Seinäjoen torin laidalle - nyt talo juhlii kolmatta tulemistaan rautatien varressa

Tältä näyttää remontoitu Pollarin talo nyt. Uskoisitko samaksi? Nykyisin punamullan värinen talo on elänyt Seinäjoen tarinaa yli sadan vuoden ajan. Yläkerrassa on kaksi sviittiä ja alakerrassa kaksi kokoustilaa, molemmat 30 hengelle. Talon arkkitehtisuunnittelu on Anne Kaivo-ojan käsialaa. Kuva: Kati Ala-Renko