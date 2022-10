Aalto Aesthetics irrottaa arjesta – Jos haluat kokea jotain ainutlaatuista, kannattaa suunnata Aalto-keskukseen nauttimaan valosta ja musiikista

Missä ja koska?

Aalto Aesthetics -tapahtuma on Aalto-keskuksessa lauantaina 29.10. kello 17-22. Tapahtuma on maksuton.

Ohjelma: Kello 18 Musti Apila-kirjastossa, kello 18.30 Vesamatti Kiviojan mykkäfilmi Anna-Liisa Lakeuden Ristissä, kello 19.30 Meriheini Luoto Apila-kirjastossa, kello 21 Wimme Saari & Tapani Rinne kaupunginteatterin Alvar-salissa.

Esitykset: Ville Mäkelän Иван Ivana V -teos on esillä Virastotalon putkassa. Janiv Oskár/ISLE Art Industries -videotaideteos Thx for the exixtence kirjaston sisäänkäynnissä. Santeri Norrbacka & Louhimo -videotaideteos The Aurora World Aallon kirjaston päätyseinällä. Kotilainen/Tolvanen: Dynamo on esillä Kansalaistorilla. Joakim Udd: Hue Patterns nähdään Aalto-kirjaston ulkoseinällä.

Seinäjoen Oppaat esittelevät kaupunginjohtajan työhuonetta kaupugintalolla ja viereisellä virastotalollakäräjäsalia ja putkaa kello 18-21.

Kirjaston kahvila ja kaupunginteatterin ravintola ovat avoinna. Kaks’Kättä- pajan ulkokahvila palvelee kansalaistorilla.