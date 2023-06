Areenalla laukataan lauantaina – Keppihevosten SM-kilpailuihin Seinäjoelle tulee osallistujia 15 eri maasta

Kilpailijoita 15 eri maasta

Keppihevosten Suomenmestaruuskilpailut on maailman suurin keppihevostapahtuma ja vuoden suurimpia nuorten tapahtumia Seinäjoella. Viime vuonna kävijöitä oli noin 1500, ja samaa määrää odotetaan tänäkin vuonna.

Seinäjoelle kilpailemaan tullaan ulkomailta saakka. Kilpailijoita tulee viidestätoista eri maasta, kuten Saksasta, Puolasta ja Itävallasta.

– Suomi on ensimmäinen maa, jossa keppihevosharrastus on järjestäytynyttä ja tavoitteellista. Muualla maailmassa ei järjestetä tämän kokoluokan tapahtumia harrastajien kesken. Suomessa on myös perustettu ensimmäinen rekisteröity keppihevosyhdistys, mikä on luonut hyvän pohjan lajin kehittymiselle, Aikio avaa.