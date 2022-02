Asuntokaupat ratkaisee edelleen sijainti – selittämätön x-faktori näyttelee myös isoa osaa

Asuntokauppakin elää luonnokierron mukana

Kätkänaho Oy on yksi Seinäjoen suurista kiinteistövälitystoimistoista ja samalla kaupungin vanhin.

Toimitusjohtaja Harri Kätkänaho toteaa pitkittyneen korona-ajan jättäneen jälkensä alalle, sillä sen myötä kohteita on ollut todella vähän myynnissä.

Esimerkiksi Etuoven palvelimella Seinäjoella oli vuosikaudet yli tuhat asuntoa tarjolla. Tällä hetkellä niitä on vain 570 kappaletta.

Kätkänaho odottaa, että sulava lumi ja kevään sekä varsinkin kesän tulo tuo kohteita taas myyntiin. Omalla tavallaan asuntokauppakin elää luonnonkierron mukana.

– Kesä on perinteisesti paras esittelyaika miltei kodille kuin kodille, varsinkin omakotitaloille. Ruoho vihertää, puissa on lehdet, naapureihin ei näy, Harri Kätkänaho listaa.

Edellisen pohjalta voi hyvin olettaa, että kesää kohden kaupat lisääntyvät. Se tarkoittaa, että myös ostajan kannattaa olla valmiina.

– Jos meinaa napata toiveidensa asunnon, pitäisi oma olla jo myytynä. Silloin voi iskeä kiinni heti kun haluttu kohde löytyy, Kätkänaho sanoo.

Hän arvioi, että noin 150 000–250 000 euron kohteisiin riittää tällä hetkellä niin sanottuja käteisostajia.

– Sillä hinnalla moni odottaa saavansa asunnon, jossa ei tarvitse tehdä kuin vähän jos lainkaan remonttia. Valmiin ostaminen myös käytetyissä kohteissa on nykyään yhä enemmän se juttu.

Käytetyssä enempi tilaa

Käytettyjen asuntojen yksi houkutin on se, että niissä on usein enemmän tilaa kuin uusissa. Tällöin esimerkiksi nykyään arvostetun etätyötilan tekeminen on helpompaa.

Kätkänaho kuitenkin uskoo, etteivät vanhojen omakotitalojen hinnat sentään ole lähdössä nousuun.

– Niitä pelätään mahdollisten riskien takia sen verran, että hinnat pysyvät aisoissa. Huolellinen kuntokartoitus on aina kaikkien etu, ennen kaikkea myyjän, Kätkänaho neuvoo.

– Ylipäätään asunnostaan kannattaa pitää huolta ja päivittää sitä. Kun joskus on myymisen aika, myyminen on helpompaa, kun asioita on tehty.