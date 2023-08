Elokuva nosti ikonisen muovinuken parrasvaloihin – Barbie-kuplassa arki on kaukana

Barbien ruusunpunainen unelmamaailma on ollut läsnä pikkutyttöjen leikeissä 50-luvun loppupuolelta lähtien. Vuosien saatossa Barbie on taipunut moneen malliin ja kokeillut siinä sivussa useita eri ammatteja. Nukke itsessään on aina ilmentänyt sitä aikaa ja maailmaa, missä kulloinkin on eletty edustaen aina viimeisimpiä muoti-ilmiöitä puvustuksen ja ulkomuotonsa suhteen.

Barbie on ikoninen hahmo, jonka ympärillä pyörii valtava massatuotanto ja koneisto. Nykyään markkinoille tulvii vuosittain tuhansia barbienukkeja.

Barbie ei ole vain pikkulasten juttu. Erityisesti vanhemmat ja harvinaisemmat vintage- ja collector-sarjan nuket ovat aikuisten keräilijöiden mieleen. Niistä ollaan valmiita pulittamaan jopa tuhansia euroja.