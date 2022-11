Energian säästössä on vaaroja – Älä anna putkien jäätyä ja bakteerien lisääntyä

Vältä vaarat

1. Laske huonelämpötilaa maltilla. Pidä huonelämpötila vähintään 18 asteessa. Jos tiloissa on vanhuksia tai lapsia, tulee lämpötilan olla vähintään 20 astetta veto huomioiden.

Suosituslämpötila esimerkiksi autotallille on 5 astetta ja varastolle 12 astetta.

Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta ja seuraa sisäilman suhteellista kosteutta etenkin kovilla pakkasilla. Lämpötila ei saa laskea niin alas, että syntyy riski vesiputkien jäätymiselle.

2. Älä laske käyttöveden lämpötilaa alle 55 asteen. Infektioita ja pahimmassa tapauksessa vakavia keuhkokuumeita aiheuttavat legionellabakteerit pystyvät lisääntymään 20–45-asteisessa vedessä. Niiden torjumiseksi pidä käyttövesi 55–60-asteisena.

Vähennä lämpimän veden käyttöä esimerkiksi suihkuaikaa lyhentämällä. Huomioi kuitenkin, että erittäin vähäinen vedenkäyttö on riskitekijä legionellan kasvulle putkistoissa, joten kaikkien vesipisteiden olisi hyvä olla säännöllisessä, mieluummin päivittäisessä käytössä.

3. Pidä ilmanvaihto päällä. Ilmanvaihdon tehtävänä on poistaa epäpuhtauksia sisäilmasta ja tuoda riittävästi puhdasta ilmaa tilalle. Huolehdi siitä, että koneellinen ilmanvaihto on huollettu ajallaan, tuloilman lämpötila on säädetty ja ilmamäärät tarkastettu.

Katso, että erityisesti märkätiloissa on riittävä lämmitys ja ilmanvaihto kosteuskuorman vähentämiseksi.

Älä sulje tai tuki ilmanvaihdon venttiilejä. Jos rakennuksessa on koneellinen radonpoisto, älä kytke sitä pois päältä tai alenna sen tehoa.

4. Jätä lisäeristystyöt ammattilaiselle. Rakennuksen energiakorjauksen suunnittelu tulee teettää ammattilaisella. Väärin toteutettu lisäeristys voi aiheuttaa kosteusvaurion.

5. Polta vain puhdasta ja kuivaa puuta. Puunpoltto on merkittävä pienhiukkaspäästöjen lähde. Terveydelle ja ympäristölle haitallisten hiukkasten vähentämiseksi käytä takan tai kiukaan tulipesässä vain puhdasta ja kuivaa puuta.

Tuo puut sisälle 1–2 vuorokautta ennen käyttöä, jotta puun pinta ehtii kuivahtaa ja lämmetä. Roskat ja käsitelty puu eivät kuulu tulipesään.

Pidä tulisija kunnossa, noudata käyttöohjeita ja muista säännöllinen nuohous. Vältä puun polttamista liian pienellä ilmamäärällä.

Myös kynttilöiden poltto lisää sisäilman pienhiukkasmääriä, joten niillä ei kannata korvata kodin valonlähteitä. Säästä valaistuksessa energiaa valitsemalla energiatehokkaita led-lamppuja.

Lähde:THL