Entinen tyttöbändi vetää täti-ättityydillä – Carillo ottaa comebackista ilon irti pääsiäisenä Rytmikorjaamolla

Kiertue Ranskassa

Kansainväliset keikat olivat pohjalaisbändille jo silloin harvinaista herkkua. Carillo nousi paikalliseksi puheenaiheeksi päästyään levyttämään ranskalaiselle New Wave -merkille jo vuonna 1988. Kyseistä julkaisua on myyty Japania ja Pohjois-Amerikkaa myöden.

Levyn kylkeen Carillo teki pienimuotoisen Ranskan kiertueen vuotta myöhemmin. Kiertueen kohokohta oli Bleu Blanc Rock -festivaalit Toursissa. Samaan vuoteen mahtui keikkoja myös Saksassa.

– Fanipostia tuli aikoinaan varsinkin Ranskasta, Saksasta ja Puolasta. Se oli vähän hassua, koska me laulettiin aina suomeksi. Ehkä meissä kuitenkin oli jotain eksoottista, Hietikko pohtii.

Nuoruusvuosina naiseutta ei haluttu korostaa. Nyt asia nähdään uudessa valossa.

– Silloin haluttiin, että musiikki puhuu puolestaan. Siispä mentiin aika vaatimattomasti pukeutuneina lavalle. Nyt otetaan siitäkin mahdollisuudesta ilo irti.

Entisaikojen vaatimattomia esiintymisasuja ei siis nähdä päällä enää.

– Carillo on toki edelleen nätti bändi. Ihmisinä on kuitenkin kasvettu sen verran, että on päätetty hankkia uudet keikkakuteet, Satu Säilä toteaa.

Kaikesta päätellen yhtye on tosissaan mutta rennoin mielin. Jotain kertoo sekin, että treenejä on pidetty jo kymmenkunta kertaa.

Jännittääkö teitä yhtään?

– No, jännittää. Onhan siitä kulunut aikaa, kun viimeksi rokattiin yleisön edessä, naiset myöntävät.

– Toisaalta vuodet ovat tuoneet tietynlaista itsevarmuutta ja hurttia huumoria mukaan. Entinen tyttöbändi vetää nyt täti-ättityydillä.

Viimeksi Carillo oli keikalla 1994 Nummirockissa. Samoihin aikoihin jäsenistöllä alkoivat koulukiireet ja muut menot. Bändi alkoi rakoilla ja jäi telakalle vähän kerrassaan.

– Se oli aikoinaan iso hajoaminen, oikea katastrofi. Siis meille, ei ehkä maailmalle. Osa meistä olisi halunnut tehdä rockunelmaa, osalla oli jo muita suunnitelmia tulevaisuuden varalle.