Epari kysyi, miten eskarilaiset mieltävät pandemian: Korona on paha pöpö, joka estää kivat jutut

Lasten ja nuorten uskotaan kärsineen eniten korona-ajasta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Seinäjoen paikallisosasto nosti asian esille alkuvuodesta. Silloin osaston puheenjohtaja Henna Helmi Heinonen herätteli aikuisia sanomalla, että pandemia-aika tarkoittaa aikuisten ja lasten elämänkaaressa ihan eri asioita (Epari 19.1.22).

– Kaksi vuotta 40-vuotiaan elämästä on vaatimattomat viisi prosenttia. Kuusivuotiaan elämästä kaksi vuotta on kolmannes, Heinonen laskeskeli.

Tämä kosketti. Päätin käydä katsomassa mitä alle kouluikäiset koronasta ajattelevat. Vierailukohteessa Ilmajoella Herralan esiopetusryhmässä sain haastateltavakseni sanavalmiin nelikon.

Ensimmäisenä juttelevat Elle Harju, 6, ja Siiri Hemmiki, 5. Mitä parivaljakko ajattelee maailman tilanteesta?

– Mulla on mielessä, mitä sanon, mutta en tiedä, miten sitä kuvailen. Mä mietin hetken, Hemminki sanoo.

Kysymys on kieltämättä vaikea. Johdattelen keskustelun tauteihin. Molemmille tytöille on selvää, että vallalla olevan sairauden nimi on korona.

– Se on tauti, joka tarttuu hyvin helposti. Sitten sairastuu, Hemminki tietää.

– Lapsiin se ei tartu niin helposti, Harju lisää.

Pelottaako koronatartunta?

– Ei yhtään! Jos äiti saisi koronan, niin pysyttelisin äidistä kaukana, Hemminki sanoo.

Harju tunnustaa, että korona pelottaa joskus. Perusteluja kysyttäessä tyttö vaihtaa mukavampaan puheenaiheeseen.

– Arvaa, mitä me syötiin kerran iltapalaksi? Iltapalallahan pitäisi syödä leipää tai puuroa. Me syötiin lättyjä hillon kanssa!