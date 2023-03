Epari toteutti naistenpäivän ruusurallin ja pisti kukat ja kehut kiertämään – Kenelle sinä antaisit ruusut ja tarjoaisit kakkukahvit?

Kevätjoelta Ulvilalle

Anne Kevätjoki kiittää Alatalon ruusuista. Hän lähettää omansa Hyvinvointikeskus Sanmayan yrittäjälle Mia Ulvilalle. Naiset tutustuivat työn merkeissä.

– Mia on opettanut minulle äärimmäisen tärkeitä työkaluja, joita käytän omassa elämässäni ja työssäni vapauttavan maalaamisen kursseilla. Nykyään Mia on hyvä ystäväni. Hän on antanut minulle myös rakkaan kummitytön. Mia on verkostojen rakentaja, joka tuo elämääni lisää hyviä ihmissuhteita, Kevätjoki perustelee.

Kansainvälisen ruusun Kevätjoki lähettää Marilyn Monroen haudalle.

– Haluaisin halata sitä herkkää ja haavoittunutta tyttöä, joka jäi julkisen kuvansa varjoon. Marilyn on hyvä esimerkki siitä, miten helposti nainen joutuu ulkonäkönsä vangiksi.