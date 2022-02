Espresso House avaa kahvilan Epstorille – Maajohtaja: "Satsaamme kasvavaan kaupunkiin tavallista enemmän"

Espresso House avaa toisen kahvilan Seinäjoelle. Uusi kahvila avautuu Epstorilla entisen Cubuksen tiloissa torstaina 10.2. Ketjun toinen kahvila on Joupin Ideaparkissa.

Maajohtaja Santtu Hellström sanoo keskustan kahvilan olleen suunnitelmissa jo pitkään.

– Seinäjoen keskusta on vahvassa kasvussa. Sinne on tehty hienoja suunnitelmia ja vetovoima lisääntyy varmasti. Kun väki menee keskustaan, palvelut lisääntyvät ja positiivinen oravanpyörä on valmis.

Keskustan kahvilassa on sisällä 90 paikkaa sekä ulkoterassilla 36.

– Ihmiset tykkäävät istua torin laidalla. Konseptiimme kuuluu se, että toinen kahvila on keskustassa ja toinen hieman sivummalla sijaitsevassa ostoskeskuksessa, Hellström sanoo.

Kahvilassa on noin 200 neliötä. Se on enemmän kuin ketjun kahviloissa yleensä.

– Seinäjoki on kasvava kaupunki ja siksi mekin halusimme satsata tavallista enemmän, Hellström kertoo.

Uusi kahvila poikkeaa tunnelmaltaan Ideaparkin toimipisteestä.

– Emme halua samaan kaupunkiin samanlaisia kahviloita. Epstorilla on pohjoismaalainen fiilis.

Millä Espresso House erottuu muista kahviloista?

– Kokonaisvaltaisen tarjonnan lisäksi olemme keskittyneet kylmiin ja kuumiin juomiin. Sesongeille on omat juomansa. Erikoiskahvi ja esimerkiksi jääteet ovat suosittuja.

Hellström sanoo, että asiakkaat ovat toivoneet keskustaan kahvilaa, joka on auki myöhään iltaan ja viikonloppuna heti aamulla. Nyt tämä toteutuu.

Uusi yritys työllistää 10-15 henkeä.