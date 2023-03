Etelä-Pohjanmaan väestönsuojiin mahtuu vain puolet asukkaista – Sota voisi pakottaa rakentamaan omakotitaloihin pommisuojat

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on saanut alueen asukkaat kyselemään väestönsuoja-asioista myös Etelä-Pohjanmaalla. Vastaus on karu: Yleisiä väestönsuojia eli paikkoja, joihin mennään suojaan sotilaalliselta hyökkäykseltä ja joista vastaavat viranomaiset, on vain suurimmissa kaupungeissa ja asutuskeskuksissa.

Etelä-Pohjanmaalla tilanne on samankaltainen kuin monessa muussakin maakunnassa. Väestönsuojia on, mutta ne ovat yksityisissä tai kunnallisissa kiinteistöissä ja ovat tarkoitettuja vain niissä asuville ja työskenteleville.

– Yleisiä, kaikille tarkoitettuja suojatiloja ei maakunnan alueella ole, toteaa palopäällikkö Juha Turkulainen Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselta.

Suojia on vähemmän kuin suomalaisia

Sisäministeriö selvitti vuosi sitten väestönsuojapaikkojen määrän. Selvityksen mukaan Suomessa on 50 500 väestönsuojaa. Suurin osa niistä sijaitsee kouluissa, sairaaloissa ja kauppakeskuksissa. Väestönsuojissa on paikkoja 4,8 miljoonalle ihmiselle. Suomen asukasluku on 5,5 miljoonaa. Helsingin hyvinvointialueella suojapaikkoja on 34 prosenttia enemmän kuin väestöä. Huonoin tilanne on Etelä–Pohjanmaalla, jossa paikkoja on 48 prosentille asukkaista.

– Etelä–Pohjanmaalla on paljon asuinalueita, joissa ei ole isoja rakennuksia kuten kerrostaloja tai kouluja. Silloin väestönsuojia ei tarvitse rakentaa ja siksi tilasto näyttää tällaiselta, selvitti viime keväänä Ilkka-Pohjalaiselle projektipäällikkö Ira Pasi sisäministeriöstä.

Muitakin keinoja on

Sisäministeriön mukaan Suomessa on suojapaikkoja riittävästi: tilanne, missä koko väestö tarvitsisi yhtä aikaa suojaa, on erittäin epätodennäköinen. Lisäksi väestönsuojat ovat vain yksi väestön suojaamisen keinoista. Muita keinoja ovat ihmisten omaehtoinen siirtyminen tai evakuointi turvallisemmalle alueelle sekä tilapäisten suojien rakentaminen.

Haja-asutusalueilla ja maaseudulla asuvilla ei asiantuntijoiden mukaan väestönsuojaan suojautumisen tarve ole niin todennäköinen kuin kaupungeissa, sillä harvaan asutuilla alueilla aseellisen iskun uhka on kaupunkikeskuksia huomattavasti vähäisempää.

– Jos väestönsuojaa ei ole lähellä, sitä vain ei sitten ole. Tarvittaessa rakennetaan tilapäisiä suojia etenkin omakotitaloalueille. Sisälle suojautumista on syytä suunnitella jo ihan arjen onnettomuuksienkin varalle. Vaaratiedotteissa saatetaan kehottaa asukkaita suojautumaan sisälle esimerkiksi lähialueella tapahtuvien tulipalojen ja kemikaalionnettomuuksien takia, Turkulainen selventää.