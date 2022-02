EU määrää: Kaupungin uusista autoista puolet on oltava sähköisiä – Ongelma: "Sähköautot eivät sovellu raskaaseen työkäyttöön"

Seinäjoen kaupungin hankkimista uusista autoista pitää puolet olla niin sanottuja puhtaita ajoneuvoja. Käytännössä tällaisia ovat täyssähköautot ja uusimmat lataushybridiautot. Vuodesta 2026 alkaen päästöiltään puhtaiksi autoiksi luetaan vain täysin hiilidioksidipäästöttömät autot.

Vaatimus perustuu EU:n niin sanottuun puhtaiden ajoneuvojen hankintadirektiiviin, joka tähtää liikenteen päästöjen vähentämiseen. Laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista tuli voimaan elokuun alussa.

Laki velvoittaa uhkasakon uhalla julkista sektoria huomioimaan päästöt uusien ajoneuvojen ja kuljetuspalveluiden hankinnoissa. Suomelle on asetettu kokonaisvelvoite, jonka mukaan vähintään 38,5 prosenttia hankinnoista on oltava direktiivin mukaisia. Prosenttiluku vaihtelee alueittain. Etelä-Pohjanmaan yhteinen vaatimus on 20 prosenttia. Seinäjoen ohella 16 muuta Suomen suurta kaupunkia on saanut muita tiukemmat hankintakriteerit: puolet hankinnoista on oltava päästöiltään puhtaita.

Autot vähenevät huomattavasti

Seinäjoen kaupungilla on nyt yhteensä 80 henkilö- ja pakettiautoa. Niistä kolme on sähköautoja.

Suurin osa henkilöautoista on kotihoidon käytössä. Asia muuttuu ensi vuonna, jolloin kotihoidon työntekijät siirtyvät vuoden alusta perustettavan Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen pakkalistoille. Sen jälkeen myös työssä käytettävien autojen hankkiminen siirtyy uudelle työnantajalle.

Kaupungin logistiikkapäällikkö Juha Kokon mukaan kaupungin työntekijöiden käyttöön jää muutoksen jälkeen vain muutama henkilöauto. Se tekee tilanteesta tämänhetkistä ongelmallisemman.

– Pakettiautot ovat raskaassa työkäytössä ja niillä vedetään peräkärryissä painavia kuormia. Sähköautoissa ei vielä ole tällaiseen käyttöön tarvittavia ominaisuuksia.

Kaupungilla uusia autoja hankitaan vain muutamia vuodessa.

– Tänä vuonna asia ei aiheuta hankaluuksia, mutta jatkossa kyllä. Kun pienestä pakettiautojen määrästä puolet on oltava sähköautoja, niin on hankala löytää tarkoituksenmukaisia ajoneuvoja, Kokko selvittää.

Sähköautojen yleistyttyä kaupungin on myös huolehdittava niiden latauspisteistä. Niitä on saatava lisää.