Garbalit ovat auttaneet Ilmajoelle 16 ukrainalaista – Sotaa paenneet haluavat palata rakentamaan kotimaansa uudelleen

Vaikka Vera ja Zenja Garbalin keittiö on suuri, yhteentörmäyksiltä ei voi välttyä kun tilassa touhuaa puolenkymmentä naista. Yksi kuorii perunoita, toinen paistaa lättyjä, kolmas lusikoi ruokaa syöttötuolissa istuvan taaperon suuhun ja neljäs siivoaa sotkuja lattialta. Väki ilmajokelaiskodin ruokapöydän ympärillä kasvoi viime viikolla yhdessä yössä, kun perhe avasi ovensa Ukrainasta sotaa paenneille.

Ensimmäisessä erässä saapui seitsemän lasta ja viisi naista. Sen jälkeen Garbalit ovat vastaanottaneet aiemmin saapuneen kolmen lapsen äidin puolison sekä perheen isovanhemmat. Kissakin saatiin kuljetettua rajan yli.

– Mies ei olisi halunnut jättää kotimaataan, mutta iäkkäät isovanhemmat eivät olisi pääseet pois maasta ilman apua. Voi olla, että mies palaa vielä takaisin puolustamaan maataan, Vera Garbali tietää.

Kaiken kaikkiaan Garbalit ovat auttaneet kotipitäjäänsä 16 Ukrainan sotaa paennutta siviiliä. Vaikka hyvää tahtoa riittää, Garbaleiden koti jäi auttamattomasti pieneksi. Lahjoitusvarojen turvin kolmilapsiselle perheelle ja isovanhemmille saatiin vuokrattua kuukaudeksi täysin varusteltu asunto melkein naapurista.

– Monet suomalaiset ajattelevat, että pakolaiset elävät herroiksi heidän rahoillaan. Näin ei ole. Jos he asuvat perheissä tai vuokralla, niin asumiseen ei saa minkäänlaista tukea, Garbali selvittää.

Maahanmuuttovirasto tarjoaa ukrainalaisille majoituksen ja terveydenhuollon vastaanottokeskuksessa. Garbalit eivät haluaisi tulijoita keskukseen lähettää, koska aiempien auttamiskokemusten perusteella he tietävät, että sopeutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan onnistuu parhaiten, kun maahanmuuttajat pääsevät elämään mahdollisimman normaalia arkea tukijoukkojensa läheisyydessä.

– Koska vuokraan ei saada tukea, voi olla, että heidän on pakko mennä vastaanottokeskukseen. Lähin on Vaasassa ja sinne yhteydenpito olisi hankalaa. Toinen vaihtoehto on Seinäjoki, jonne kaupunki järjestää majoitusta.