Graffitilandiassa taide kasvaa maasta ja sotkee vessanpöntön – Katso, mitä syntyi, kun taiteilijat saivat vapaat kädet

Vau, mihin olen oikein tullut, on ensimmäinen ajatus, kun astun sisään vanhan seka- ja romutavarakaupan tiloihin pystytettyyn näyttelytilaan. Seinäjoen Itikanmäellä sijaitseva rakennus on koristeltu värikkäillä graffiteilla ja niitä tukevalla taiteella.

Graffitilandiaksi nimetyn paikan tunnelma on jännittävä. Seinille maalattu taide henkii tekijöidensä sielunmaisemaa ja on niin konkreettista, että tuntuu kuin taiteilijoiden henki olisi läsnä tilassa. Osa teoksista on jopa hämmentävän aidon näköisiä. Tuntuu siltä, että olisin tullut katujengin majapaikkaan tirkistelemään jotain luvatonta.

Autenttinen miljöö

Parin tuhannen neliön hallitilasta on osattu ottaa kaikki irti ja myös piha toimii osana taidenäyttelyä. Esillä on graffiteja, muraaleja, installaatioita sekä avoin seinä, jonne kävijät saavat jättää terveisensä.

Esille asetettu rekvisiitta tukee urbaania näyttelymiljöötä ja tarjoaa kokonaisuuden, joka on oma karunkaunis ja uniikki maailmansa. Vaikka ympärillä on rikkinäisiä nukkeja, pirstaleisia seiniä ja rosoisia rakenteita, on näyttelykokonaisuus eheä ja kokonainen.

Massiiviset seinämaalaukset ovat Graffitilandian sielu. Koko miljöö taiteineen tuntuu aidosti tekijöidensä näköiseltä, mikä tekee taiteesta erityisen puhuttelevaa ja mielenkiintoista.