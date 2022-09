Haalarit ovat opiskelijan luottovaate – juomalla leimoja passiin ja merkkejä rymypukuun

Alkoholitontakin menoa keksitään

Opiskelijakunnan lisäksi tapahtumia järjestävät myös eri alojen opiskelijayhdistykset. Ne pitävät huolen oman alansa opiskelijoista ja järjestävät alan suuntautumiseen sopivaa toimintaa ja tapahtumia.

Tiistaina sosiaalialan opiskelijoiden opiskelijayhdistys (Sossu) järjestää HyväskäApprot. Tapahtumassa kierrellään Seinäjoen eri kahviloita ja kerätään leimoja, joita vastaan saa haalarimerkin.

– Haluamme tarjota myös alkoholittomia tapahtumia ja samalla tukea paikallisia yrityksiä, kertoo puheenjohtaja Helmi Apajainen.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu täytää tänä vuonna 30 vuotta. Juhlavuoteen mahtuu monia tapahtumia. Esa Rajalan mielestä Seinäjoen ammattikorkeakoulu on melko nuori oppilaitos eli pitkiä perinteitä ei ole vielä syntynyt.

– Paljon on kuitenkin keksitty. Arkistojen kätköissä on käsin kirjoitettuja tapahtumien esitteitä ysärinkin puolelta. Samo on ollut mukana järjestämässä risteilyä jo vuodesta 2001.