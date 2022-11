Hammaslääkäri: Urheilijoilla on suun sairauksia muita enemmän - urheilusuoritus on elimistölle myös stressitila

Lautamaja on satojen pelien konkari

Moni muistaa seinäjokelaisen Joona Lautamajan, 27, parhaiten futiskentältä. Ei ihme, sillä Lautamaja on pelannut satoja miesten otteluita eri sarjatasoilla.

Alkujaan Törnävän Pallon kasvatti on edustanut Suomea nuorten maajoukkueessa sekä pelannut Veikkausliigaa KuPS:n ja SJK:n riveissä.

Otteluita on myös Ykkösessä ja Kakkosessa sekä viimeksi päättyneellä kaudella Kolmosessa, jossa SJK sijoittui kuudenneksi.

Keskuspuolustajana pelannut Lautamaja oli joukkueensa kapteeni.

– Kolmosessa pelattiin aika hyvää futista. Kovia pelimiehiä oli monessa joukkueessa, Lautamaja arvioi.

Hän mahdollisesti jatkaa samalla tontilla.

– On siitä jo vähän puhuttu. Kun on ikänsä pelannut, ei sitä osaa olla poiskaan. Futis on edelleen kivaa joka tasolla.