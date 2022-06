Harvinaista herkkua tarjolla: Pohjanmaa-rallin erikoiskoe ajetaan Seinäjoen keskustassa

Tasaista on SM1-luokassa

SM1-luokassa mestaruuskamppailusta on muodostumassa pienen piirin kauppa. Emil Lindholm (NHD) ja Teemu Asunmaa (AlavUA) ovat vuorotellen vieneet nimiinsä kauden neljä edellistä osakilpailua, joten molemmilla on plakkarissa siis kaksi voittoa. Lindholm johtaa kuitenkin luokkaa kymmennellä pisteellä avauskilpailusta tulleiden 1,5-kertaisten pisteiden turvin.

Lindholm oli viime vuonna Pohjanmaan nopein, mutta kotikilpailussa tutuille teille starttaava Asunmaa voitaneen nostaa pienoiseksi ennakkosuosiksi.

- Reittihiän on pitkälti sama kuin viime vuonna, vain suuntia on vaihdettu. Paljon on perinteisiä Pohjanmaan ja Lapuan SM-rallin pätkiä, mutta ilmeisesti myös jotain uuttakin, Asunmaa kertoo.

- Ainahan kotikulmat tuovat erilaista sykettä, mutta ei erityisemmin lisää paineita. Koitetaan välttyä niiltä vähiltäkin, Asunmaa päättää.

Neljän pisteen päässä Asunmaasta on Viron Egon Kaur, jolla on takana todella tasainen kausi. Kaur on erikoiskoeajoissa ollut lähes aina kärkikahinoissa ja oletettavaa on, että sama tahti jatkuu myös Seinäjoella.