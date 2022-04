Hoitoalan lakko vaikuttaa myös Seinäjoen sairaalaan – Johtajaylilääkäri: Potilasturvallisuus ei vaarannu Etelä-Pohjanmaalla tällä hetkellä

Hoitoalaa koskeva lakko on alkanut tänään kuudessa sairaanhoitopiirissä. Etelä-Pohjanmaa ei tässä vaiheessa ole lakkoon kuuluvien sairaanhoitopiirien joukossa.

Sen sijaan samaan erityisvastuualueeseen kuuluva Tampereen yliopistollinen sairaala (Tays) on, joten lakolla on vaikutuksia myös Etelä-Pohjanmaalle. Lakon vuoksi Tampereen yliopistollisessa sairaalassa lopetetaan kaikki kiireetön ja osa kiireellisestäkin hoidosta. Tämä näkyy potilaiden siirtoina Seinäjoen keskussairaalaan.

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjauksen ja lainsäädännön mukaisesti sairaanhoitopiirien tulee yhteistyössä turvata kiireelliset ja välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Kirsi Juvila toteaa tiedotteessa, että Etelä-Pohjanmaalla on velvollisuus hoitaa tarvittaessa Tays-erityisvastuualueelta tulevia potilaita. Toisaalta Taysin tulee hoitaa Etelä-Pohjanmaan kiireellistä tai päivystyksellistä yliopistosairaalatasoista hoitoa tarvitsevat potilaat myös lakon aikana.

Taysista on jo siirretty joitakin potilaita myös Seinäjoen keskussairaalaan. Muutamia potilaita tuli jo eilen operatiiviselle toiminta-alueelle. Odotettavissa on, että myös konservatiiviselle toiminta-alueelle on siirtymässä potilaita Taysista.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on varautunut Taysiin vaikuttavaan lakkoon. Seinäjoen keskussairaalasta kaksi leikkaussalia on suunnitellusti suljettuna tulevan alkuviikon. Myös konservatiivisella toiminta-alueella on varauduttu ottamaan Taysista mahdollisesti siirtyviä potilaita vastaan.

- Alueemme terveyskeskukset ovat hienosti tehneet yhteistyötä ja tilanteensa sallimissa rajoissa ottaneet potilaita vastaan. Yhteistyössä ja yhdessä pystymme turvaamaan sekä omien että Taysista tulevien potilaiden hoidon. Potilasturvallisuus ei tällä hetkellä vaarannu Etelä-Pohjanmaalla, Juvila korostaa.