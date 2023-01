Hups, sinne meni! – Mitä voi tehdä, jos arvotavaraa putoaa kierrätysluukusta?

Suomessa kierrätetään esimerkillisesti muun muassa paperia, pahvia, muovia, metallia ja lasia. Joskus keräyssäiliöihin päätyy muutakin kuin sinne tarkoitettua tavaraa. Väärään paikkaan päätyy useimmiten avaimia, kännyköitä, lompakkoja, silmälaseja ja tärkeitä asiakirjoja.

Kierrätys on tehty helpoksi, sillä keräyssäiliöitä on ainakin isojen taloyhtiöiden pihoissa, asunto-alueilla ja kauppakeskuksissa. Tavallisia roskiksia pääsee penkomaan ilman apua, mutta maan alla olevien syväkeräyssäiliöiden sisältöön ylettyy vain silloin, kun säiliö on lähes täynnä.

Nopeus on valttia

Lakeuden Etapin poltettavan ja kierrätettävän jätteen kuljetuksesta vastaava Ville Kuismin vastaa tavaroitaan kadottaneiden asiakkaiden kyselyihin puolenkymmentä kertaa vuodessa.

– Mitä nopeammin tilanteen huomaa, sitä paremmat mahdollisuudet on saada tavarat takaisin. Jos syväkeräyssäiliö on ehtinyt täyttyä, on sama kuin etsisi neulaa heinäsuovasta.

Syväkeräyssäilön sisältöä pääsee penkomaan, jos kierrätysjätesäkki nostetaan ylös ja sen sisältö kipataan sopivassa paikassa maahan.

– Kasaa saa penkoa, mutta asiakkaan vastuulla on myös lipata jäte takaisin säiliöön. Joskus joku on päässyt helpommalla ja on onnistunut onkimaan omaisuuttaan syväkeräyssäiliöstä takaisin teleskooppivavalla, Kuismin kertoo.

Muutaman kympin arvoisia tavaroita ei kannata lähteä etsimään, sillä kulut erityisoperaatiosta maksaa asiakas. Listahintaa ylimääräiselle tyhjennyskerralle ei ole, sillä lasku riippuu monesta asiasta.

– Jos säiliö on kuljetusreitin varrella, voi selvitä muutamalla kympillä. Jos auto joutuu tekemään vahinkopaikalle erillisen reissun, puhutaan jo isommista summista, Kuismin kertoo.

Uhkailusta iso lasku

Jos säiliö on jo ehditty tyhjentää, arvotavaroille saa sanoa heipat. Kuismin kertoo, että joskus asiakkaat haluaisivat jäteauton käynnin jälkeen tulla etsimään tavaroitaan Etapista. Se ei ole mahdollista.

– Poltettava jäte tyhjennetään isoon halliin, missä jätettä on jopa tuhansia kiloja. Yksittäisen esineen löytäminen on käytännössä mahdotonta. Halliin meneminen on turvallisuus- ja hygieniakysymys. Jätteiden seassa voi myös olla vaaraa aiheuttavia esineitä kuten veitsiä, Kuismin avaa asiaa.

Etsiminen olisi muutenkin turhaa, sillä suurin osa jätteistä musertuu kun roska-astia tai kierrätyssäiliö tyhjennetään jäteauton puristimen uumeniin.

Kuisminin mieleen on jäänyt tapaus muutaman vuoden takaa.

– Äiti oli kyllästynyt siihen, että tytär pelasi liikaa tietokoneella. Hän oli sanonut vievänsä tietokoneen roskikseen, jos pelaaminen jatkuu. Näin tapahtui. Kun äiti meni hakemaan konetta takaisin, järkytys oli melkoinen. Roskis oli tyhjennetty ja kone oli päätynyt jäteauton kitaan.

Toisen erikoisen tapauksen päätähti on kissa.

– En tiedä oliko kissa säiliössä vai itse loikannut jäteauton kyytiin, mutta Etapille se kuitenkin päätyi. Kissa oli meillä pitkään toimistokissana, mutta sitten erään työntekijän täti antoi sille kodin, Kuismin kertoo.

Lopuksi mies antaa tärkeän neuvon:

– Älä jätä kodin jäteastiaan tai sen viereen tavaraa, jonka haluat säilyttää. Kuljettajat on ohjeistettu otta

maan mukaan myös säiliön viereen jätetyt esineet.

Joka viikko joku on pulassa

Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy kerää pakkausjätettä kierrätettäväksi Suomessa liki 2 000 ekopisteellä. Länsi- ja Pohjois-Suomen aluepäällikö Harri Patanalla on Lakeuden Etapin kanssa samankaltaisia kokemuksia.

– Vastuualueeni on iso ja joka viikko joku soittaa kadottamansa omaisuuden takia. Tavallisesti kierrätyssäilöön on päätynyt kännykkä tai avaimet. Takaisin on haluttu myös tärkeitä asiakirjoja, koulutodistuksia, leluja ja arkaluonteiseksi tavaraksi luonnehdittuja juttuja, Patana paljastaa.

Jos on hyvää onnea, säiliö on väärän tavaraan sinne päätyessä niin täynnä, että asiakas saa jollain konstilla nostettua tärkeät tavaransa pois.

Joskus hätä on ollut niin suuri, että asiakkaat ovat pyrkineet avaamaan kierrätyssäiliöitä tai suurentamaan niiden kansissa olevia luukkuja. Se on laitonta puuhaa.

– Säiliöön ei missään nimessä saa mennä itse eikä sinne ehjästä luukusta edes pääse. Loukkaantumisvaara pelkässä yrityksessä on suuri, Patana painottaa.