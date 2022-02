Hyvä ystävä pitää lääkärin loitolla – Stressi, masennus, ahdistus ja sydäntaudit karttavat sosiaalisia ihmisiä

Ystävänpäivä 14.2.

Ystävänpäivä tuli Suomeen 1980-luvulla Amerikasta, missä se on suuri kaupallinen juhla. Kaupaksi käyvätkin niin suklaa, korut, sydänkuvioiset kortit kuin nallekarhutkin. Suosituin lahja on yhä kukkapuska, ainoa oikea kukka on ruusu. Mukana on parasta olla myös romanttinen kortti.

Ystävänpäivän alkuperäinen ajatus on ollut tunnustaa rakkautta salaiselle rakastetulle. Päivä on amerikkalaiselle miehelle jonkinasteinen painajainen. Rakastettua, vaimoa, tyttöystävää tai salaista rakasta on parasta muistaa rakkaudelle pyhitettynä Valentinen päivänä tai muuten ei kunnian kukko laula.

Naistenkin on toki sallittua osittaa kiintymystään Valentinen päivänä, mutta juuri miehiltä odotetaan kuitenkin romanttisia eleitä.

Suomessa ystävänpäivä hetki, jolloin myös muille kuin salarakkaille voi osoittaa ystävyyttään antamalla kortin tai pienen lahjan.