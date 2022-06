Iho ei unohda ultraviolettisäteilyä – Rusketus on merkki sairaudesta

Suojautuminen on tehokas keino

Iho ei unohda saamaansa ultraviolettisäteilyä, vaan säteilyn vaikutukset kertyvät ihon muistiin koko eliniän ajan. Siksi on syytä välttää säteilyä ja suojautua siltä myös silloin kun välitöntä palamisvaaraa ei ole. Erityisesti lasten ja nuorten suojautuminen on tärkeää. Ihon lisäksi silmät ovat herkät ultraviolettisäteilylle.

Liiallinen aurinkomäärä polttaa ihon punaiseksi ja jopa rakkuloille saakka. Se aiheuttaa myös syöpää, jota kutsutaan melanoomaksi. Riski sairastua on erityisen suuri herkästi palavilla, vaaleaihoisilla ihmisillä.

Melanooma on vaarallisin ihosyöpä, koska se leviää nopeasti lähettäen etäpesäkkeitä. Lähes jokainen melanooma voitaisiin välttää suojautumalla ultraviolettisäteilyltä. Parhaat suojautumiskeinot ovat yksinkertaiset: oleskele varjossa, suojaa ihoa vaatteilla ja levitä aurinkovoidetta riittävän usein.

Melanoma on koulutettujen syöpä

Melanooma on nopeimmin yleistyvä syöpä länsimaissa. Suomessa se lisääntyy noin kuuden prosentin vuosivauhtia. Joka päivä noin viisi suomalaista saa melanoomadiagnoosin.

Ihomelanooma kehittyy tyypillisesti vartalon tai raajojen ihoon. Usein melanooma syntyy uutena luomena tai ihomuutoksena.

Melanooma on koulutettujen syöpä: se on peräti 65 prosenttia yleisempi korkeakoulutetuilla kuin pelkän peruskoulun suorittaneilla. Tämä korostuu alle 55-vuotiailla, joilla ero on yli kaksinkertainen.

Mistä tämä johtuu?

– Korkeakoulutetut ihmiset käyvät näyttämässä ihomuutoksiaan herkemmin kuin vähemmän koulutetut. Koulutetuilla lienee myös olevan useammin varaa matkustaa etelän aurinkoon. Aurinkolomat, joilla saadaan lyhyessä ajassa iso annos UV-säteilyä, ovat suuri riski melanoomalle, pohtii Suomen Syöpärekisterin erikoistutkija Karri Seppä.

Ei auringonotolle

Vaikka ihosyöpäriski on olemassa, niin kylmässä ja pimeässä suuren osan vuodesta viettävistä suomalaisista moni haluaa auringon ruskettavan ihoa. Osalla auringonpalvonnan tavoittelu kostautuu ihon palamisena: Säteilyturvakeskuksen mukaan 23 prosenttia suomalaisista ilmoittaa polttaneensa ihonsa vähintään kerran vuodessa viimeisen viiden vuoden aikana.

– On hyvä muistaa, että rusketus on merkki ihovaurioista, ei suinkaan terveydestä. Altistumistaan voi vähentää esimerkiksi vetäytymällä varjoon keskipäivällä, pitämällä hattua, paitaa ja aurinkolaseja sekä levittämällä paljaaksi jääville ihoalueille aurinkovoidetta, opastaa Säteilyturvakeskuksen erityisasiantuntija Anne Höytö.