Ilmajoen formulatähti uuteen sarjaan – William Alataloa odottaa iso yleisö Bahrainissa

William Alatalon katse on tiukasti ensi viikolla alkavassa Formula 3 -kaudessa. Hän on Valtteri Bottaksen lisäksi ainoa suomalainen, jolla on täksi vuodeksi formulasopimus. Kuva: Jaakko Elenius