Jäikö parisuhteesta jäljelle vain rusketusraidat? – Kesälomastressi lisää avioeroja

Jokainen voi oppia puhumaan asioista

Valtakunnallisesti kaikista jätetyistä erohakemuksista noin neljäsosa perutaan. Salomäen mukaan monet parit sanovat, että olisivat päätyneet eroon ilman perheneuvonnassa käymistä.

- Jos ei osaa puhua asioista ja ilmaista tunteitaan ja tarpeitaan, sitä opetellaan täällä. Se tapahtuu ymmärtämällä ja hyväksymällä, etsimällä yhdessä sanoja.

Salomäen mielestä jako positiivisiin ja negatiivisiin tunteisiin johtaa harhaan. Hän muistuttaa, että kaikki tunteet ovat sallittuja. Eri asia on sitten se, miten niitä ilmaistaan.

– Esimerkiksi suurista menetyksistä selviäminen ja eteenpäin meno ei onnistu ilman surun tunteen kokemista. Kipu, joka siirretään syrjään tunteena, tulee koettavaksi kehossa.

Salomäki kannustaa aika ajoin kysymään puolisoltaan, miten meillä sinun mielestäsi menee. Näin säilyy vuorovaikutus, kohdataan ja pysytään kartalla, ettei tule yllätyksiä.

Toisinaan erolle on paikkansa eikä päätöstä kannata viivyttää liikaa.

– Pahoinvoinnillakin on rajansa. Jos on pitkään tuntenut vieraantuneisuutta eikä enää tunne itseäänkään ja apu ei auta, on ero yleensä oikea ratkaisu. Parisuhteen takia ei kannata menettää terveyttään.