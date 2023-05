Jokainen äiti ja vauva on taideteos – Valokuvaaja haluaa pysäyttää ohikiitävät hetket ja tuoda esiin tavallisen äidin erityisyyden

Voi kun sulla on suloinen vauva! ihastelee valokuvaaja Päivi Takala riisuessaan vaaleanpunaista villahaalaria kymmenen päivän ikäiseltä kääröltä. Takala nostaa vauvan syliinsä ja nuuhkii tämän tummaa tukkaa, jossa on vielä vastasyntyneen huumaava tuoksu.

Pikkuneiti Nissinen on saapunut valokuvattavaksi Takalan kotistudioon. On täydellinen kuvauspäivä, sillä auringon valo siivilöityy kauniisti olohuoneen valkoisten verhojen läpi. Tunnelma on seesteinen.

– Jos on yhtään sellainen olo, että vauva on nälkäinen, niin voit ihan rauhassa antaa tissiä. Meillä ei ole kiire minnekään, Takala juttelee ensimmäistä kertaa äidiksi tulleelle Satu Nissiselle.

Pienten hörppyjen jälkeen on röyhtäytyksen vuoro. Ja hups, nyt kuulostaa siltä, että jotain tuli ulos myös toisesta päästä. Kolmen lapsen äitinä Takala vaihtaa vaipan varmoin ottein.

– Ei tässä kuinkaan käynyt! Joskus kakka tursuaa vaipan ja bodyn läpi korviin saakka. Sitten vain käydään pesulla ja jatketaan hommia.

On kulunut puoli tuntia eikä yhtäkään valokuvaa ole vielä otettu. Se on tarkoituskin, sillä Takala haluaa tarjota juuri äidiksi tulleille kokonaisvaltaisen, rentouttavan kokemuksen. Hetken, jossa vauvaa hoidetaan yhdessä, jutellaan ja juodaan kahvit sillä välin, kun vauva ottaa kauneusunet.

Uniikki savikimpale

Sitten päästään asiaan. Puoliunessa oleva pikkuneiti asetellaan valkoisen kuvaustyynyn päälle. Alle pariviikkoinen ihmistaimi asettuu luonnostaan asentoon, jossa se vietti aikaa äitinsä kohdussa. Ilkosillaan oleva vauva saa lämmikkeekseen valkoisen harson.

Takala ottaa kameran esiin.

– Vauvojen kuvaaminen on oma taiteenlajinsa. Kuvia ei vain räpsitä, vaan hyvään lopputulokseen vaaditaan luonnonvalon ja kameran teknisen hallinnan lisäksi perheen dynamiikan lukemista ja vauvan aistimista. Vauvat ovat uniikkeja savikimpaleita, joista pyrin luomaan taidetta. Koen olevani eräänlainen vauvakuiskaaja, Takala pohtii.

Vastasyntyneiden valokuvaaminen on nykyään suosittua varsinkin isoissa kaupungeissa. Etelä-Pohjanmaalle trendit saapuvat aina hieman jälkijunassa.

– Väki on tottunut perinteisiin kivijalkakuvaamoihin, joissa vauvasta otetaan muutama kuva muistoksi näyttävän rekvisiitan keskellä. Vähitellen aitoutta, yhteyttä, tunteita ja luonnollisuutta korostava minimaalinen tyyli on alkanut puhutella myös täällä, kolme vuotta vauvoja ja odottavia äitejä kuvannut Takala kertoo.