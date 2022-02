Joupiskalta maailma huipulle lumilautailussa – Telma Särkipaju haluaa kisata seuraavissa olympialaisissa

Seinäjokelainen lumilautailija Telma Särkipaju, 16, on edennyt vauhdilla maailman huippulaskijoiden joukkoon.

Särkipaju saavutti viime talvena nuorten MM-pronssia slopestylessä ja nousi hienon kauden päätteeksi myös lumilautailun aikuisten maajoukkueeseen. Nyt vuosi 2022 on alkanut isoilla voitoilla.

Olet noussut maailman huipulle Joupiskan pienestä kotimäestä. Miten se on ollut mahdollista?

– Joupiska on antanut hyvät lähtökohdat lajiin. Mäestä on ollut hyvä ponnistaa. Olen laskenut siellä niin paljon kuin vain olen voinut. Huipulle nouseminen on mahdollista, jos vaan on motivaatiota ja asennetta. Pitää olla myös kunnianhimoa.

Koska aloitit lajin?

– Jo 8-vuotiaana. Pian sen jälkeen ajattelin, että lajista voisi tulla minulle isompikin juttu.

Isäsi Jari Särkipaju on Joupiskan laskettelurinteen yrittäjä. Millainen merkitys vanhemmillasi on ollut huipulle pääsemisessä?

– Tosi iso. Heidän opeillaan olen opetellut laskemaan. He ovat myös kuskanneet minua pienenä kisoihin ja leireille ympäri maata. Olen myös itse pystynyt vaikuttamaan siihen millaisia hyppyreitä ja reilejä mäkeen laitetaan. Mäki on etenkin nyt ihan priima lumilautailua varten.

Keitä muita haluat nostaa esiin?

– Enni Rukajärvi on ollut aina idolini. Hän on rento tyyppi ja häneltä olen nytkin saanut oppeja leireillä ollessani. Nuorten maajoukkuevalmentaja Saku Tiilikainen on valmentanut minua muutaman vuoden ja nykyään myös aikuisten maajoukkuetta valmentava Antti Koskinen.

Miksi harrastat lumilautailua?

– Se on vain niin rento ja siisti laji. Siinä on mukava yhteisö, joka kannustaa toisiaan yhdessä laskien. Siinä voi olla luova ja soveltaa itse temppuja eikä tarvitse mennä tiettyjen kaavojen mukaan.

Mitä vaatii taitavaksi laskijaksi tuleminen?

– Ennen kaikkea sinnikkyyttä, eikä saa luovuttaa. Pitää jaksaa harjoitella ja nousta aina ylös, vaikka kaatuisikin. Myös rohkea pitää olla.

Oletko koskaan loukkaantunut?

– Pari kertaa on ranne murtunut treeneissä, mutta mitään pahempaa ei ole käynyt.

Miten korkealle arvostat Venäjällä saavuttamasi MM-pronssin?

– Se oli itselleni tosi iso juttu ja kovin saavutukseni tähän asti.

Monessako maassa olet kilpaillut?

– Italiassa, Itävallassa, Sveitsissä, Ruotsissa ja Norjassa. Niin ja tietenkin myös Venäjällä.

Mikä on jäänyt eniten mieleen?

– Siperian reissu. Se oli eksoottinen kokemus. Matka sinne oli pitkä, eikä siellä paljon englantia osattu.

Lumilautailussa kilpaillaan slopestylessä ja big airissa. Kumpi on sinulle mieluisampi laji?

- Itse kierrän enemmän slopestylen kilpailuja. Ne ovat mieluisampia, kun tykkään laskea reilejä (kaiteita) pitkin. Ne ovat vahvuuksiani.

Mitkä ovat parhaat puolesi lajissa? Missä on kehittämisen varaa?

– Olen aika rohkea, mutta itsekriittinen.

Tämän kauden päätavoitteesi?

– Nuorten MM-kisat Sveitsin Lausannessa, nuorten Euroopan olympialaiset Vuokatissa sekä World Rookien Tourin finaali maaliskuussa. Voittoa lähden hakemaan.

Sinua ei vielä valittu pian alkaviin Pekingin talviolympialaisiin. Siintävätkö mielessäsi jo seuraavat olympialaiset 2026 Italiassa?

– Kyllähän ne ovat mielen päällä.

Aloitit syksyllä lukion Rukan urheiluakatemiassa. Miten opinnot ja treenit ovat sujuneet?

– Hyvin, ainakin tähän asti, vaikka hommia on paljon. Englannin kieli on itselläni ollut aina hyvä. Käyn koulun neljän vuoden aikana, jolloin pystyn keskittymään myös urheilemiseen tosi hyvin.

Millainen päiväohjelmasi on?

– Arkisin on yleensä aamutreenit Kuusamon liikuntahallilla, jossa harjoittelemme voimaa tai taitoa. Koulun jälkeen lähdemme mäkeen, jossa treenaamme loppupäivän.

Millaista on asua Kuusamossa?

– Asumme kämppäkaverini kanssa asuntolassa, jossa meillä on omat huoneet. Syömme koululla lounaan ja iltaisin teemme itse ruuat, esimerkiksi kananuudeliwokkia. Tykkään asua yksin, kun saa päättää itse mitä ja milloin syö.

Kuinka usein käyt Seinäjoella?

– Pari kertaa olen ehtinyt käymään. Välillä on ollut koti-ikävää.

Mitä harrastat vapaa-ajallasi?

– Tykkään neuloa, leipoa, kuunnella musiikkia ja katsoa sarjoja.