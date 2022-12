Jukka Kuusisto keräsi paikallisia vitsejä Seinäjoelta kymmenen vuoden ajan

Jukka Kuusisto istuu toimituksen vieraana ja esittelee uunituoretta, 130-sivuista luomustaan.

Nuan vaan Seinäjoelta on vitsikirja, johon Kuusisto on koonnut aineistoa viimeiset kymmenen vuotta.

– Kirjassa tuodaan esiin Seinäjokea ja seinäjokisuutta, Kuusisto aloittaa.

– Kirjoittaessa mietin, että meillä ei oikein ole omaa Seinäjoen murretta. Päätin kirjoittaa kirjakielen ja eteläpohjalaismurteen sekoituksella. Se on ehkä täkäläisittäin kaikkein kuvaavin puhetapa, Kuusisto selvittää.

Hänen mukaansa kyseessä ei ole puhtaasti vitsikirja, vaan myös tarinakirja.

– Olen pistänyt kuulemiani juttuja muistiin niin avantosaunalla, illanistujaisissa, bussin penkillä kuin kahvilan pöydässäkin, Kuusisto kertoo.

– Paljon suussa kiertäneitäkin tarinoita on, vanhimmat varmaan 50-luvulta asti. Yhtä paljon on sitten tuoreita juttuja. Kun kaupungissa on elämää, syntyy myös vitsejä, kaskuja ja sutkauksia, Kuusisto toteaa.

Moni seikkailee omalla nimellään

Nimeltä mainiten kirjassa esiintyvät kymmenet henkilöt, kuten muiden muassa Paula Risikko, Susanna Laine, Duudsonit, Kalle Keskinen, Kimmo Heinonen, Kari Maunula ja niin edelleen.

Tekijän mukaan kukaan ei voi loukkaantua kirjasta.

– Hyväntahtoista huumoriahan se on. Sitten on myös juttuja, joissa ei mainita ketään nimeltä, mutta asianosaisen voi tunnistaa, Kuusisto arvioi.

Hänen mielestään seinäjokiset osaavat laskea leikkiä itsestään – ja vähän naapuristakin.

– Nurmolaisjuttuja on väkisinkin mukana, sanoo paljasjalkainen seinäjokelainen, joka on myös kuvittanut kirjan.

Vitsien kirjo on kirjassa laaja. Tässä yksi:

Hotelli Lakeuden hovimestari kysyi pöydässä istuvalta herralta:

– Anteeksi, mutta oletteko johtaja Keijo Karhu.

– Olen.

– Minun on valitettavasti kerrottava teille, että autonne on varastettu ravintolan edestä.

– Hyvä, viekää samalla pois soodavesi ja tuokaa tilalle konjakkia.

Oma lukunsa ovat seinäjokisten tänä vuonna eniten googlaamat nettihaut, joita kirjan mukaan muun muassa ovat:

-Äkkilähröt Rengonharju

- Kuisla verotiedot

- Atria maksaako hyvin

- Provinssi sataako

- Ilmainen pysäköinti keskusta

Kirjassa on myös joukko nasevia vanhanajan paukahroksia tyyliin:

”Kyllon hyvä päivä pölläällä, tuumas Maijalan Timppa, ku käräjäsalihin astuu”.