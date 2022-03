Kalevauva teki Seinäjoelle oman kaupunkibiisin – Kuuntele perjantaina ilmestynyt kappale ja laula Eparin jo etukäteen saaman karaokevideon tahdissa

Seinäjoki on saanut oman kaupunkilaulun. Tänään julkaistun Seinäjoki-nimisen kappaleen takana on trubaduuriduo Kalevauva.fi, jonka koostuu Kimmo Nummisesta ja Aapo Niinisestä.

Humoristista folkpoppia esittävä kaksikko on tullut tutuksi siitä, että he muuntavat Vauva.fi-keskustelupalstan viestiketjut lauluiksi. Niin on tehty myös kaupunkilaulujen kohdalla.

Banjoa soittava Numminen ja kitaraa näppäilevä Niininen laulavat asiallisella naamalla niin etupyllystä ja panohanskoistakin.

– Kappaleet ovat kansan sanoittamia. Ne ovat suoria lainauksia keskustelupalstalta, Numminen painottaa.