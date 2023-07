Kalle Keskinen on järjestänyt tapahtumia 20 vuotta - Lue, miten keltanokasta tuli menestyvä festaripomo

Mukava muisto Bon Jovin ostokeikalta

Kalle Keskinen oli vuonna 2008 Lontoossa ostamassa rallienglannilla Bon Jovia Suomeen.

– Hintaneuvotteluissa täräytin, että Okay, let’s put the Church in the middle of the City – pannaan kirkko keskelle kylää, niin kuin Suomessa sanotaan.

– Minulle vähän naureskeltiin, ja yksi suurimmista kiertueagenteista sanoi: Kalle, en juurikaan ymmärtänyt mitä sanoit, ja näytti sormustaan, että olen kyllä onnellisesti naimisissa jo. Yhdessä sitä naurettiin.

– Sitten nauratti lisää, ja vähän itkettikin, kun Olympiastadionilla 45 000 ihmistä hurrasi ja lauloi Bon Jovin mukana, Keskinen muistelee.

– En ole itse mikään laulumies, mutta kun järjestin Robert Heleniuksen EM-ottelua Helsinkiin ja areenalla 11 000 katsojaa lauloi Maamme-laulua, oli pakko laulaa itsekin mukana.