Kansalliaarre on kallis ylläpitää – pelkkä satula kustantaa 3500 euroa

Suuren hintalapun harrastus

Hevosharrastus ei ole halvimmasta päästä. Kustannukset nousevat kuukaudessa jopa tuhansiin euroihin.

– Ellin pito maneesitallilla maksaa noin 1000 euroa kuussa. Omalla tallillani neljän hevosen kulut jäävät noin 500 euroon. Pohjanmaalla tallipaikan tavallinen hinta on noin 500-600 euroa kuussa.

Tallipaikan lisäksi myös varusteet ovat hintavia.

– Pelkkä Ellin satula maksoi 3500 euroa ja kuljetustraileri 4000-5000 euroa, Lintala paljastaa.

Hevoset ovat olleet pitkään osa Lintalan arkea. Miksi motivaatio hevosten parissa toimimiseen on säilynyt?

– On antoisaa nähdä, kun hevonen oppii ja kehittyy. Siitospuoli on lähellä sydäntäni, joten myös varsojen syntyminen on aina ihanaa.

– Olen niistä monesti meinannut luopuakin. Joskus vannoin, että kun täytän viisikymmentä, en omista enää yhtäkään hevosta. Tässä sitä kuitenkin ollaan.