Paukaneva on Seinäjoella sijaitseva neva. Siellä on muun muassa pitkospuut, laavu sekä lintutorni. Reitti Paukanevan läpi on kuuden kilometrin mittainen. Esteetöntä reittiä on kilometrin verran. Paukanevaa käytetään liikunnan lisäksi esimerkiksi lintujen tarkkailuun ja marjastukseen. Alueella on pitkä ja mielenkiintoinen historia. Paukanevan kanssa kymppisijan jakaa Kyrkösjärvi, joka on Kyrönjoen tulvien säännöstelemiseksi rakennettu tekojärvi. Rantaviivaa järvellä on noin 19 kilometriä. Seinäjoen kaupunki