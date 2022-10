Katuvalokuvaaja rakastui risteykseen ja liikkuvaan maaliin – Saaliiksi Kari Kapela sai kaksi mahdotonta otosta

”Pantterikuviin” huima hintalappu

Tähän asti parhaina liikekuvinaan Kari Kapela pitää valokuvia nimeltä ”Hunted” ja ”The Duel”.

Kuvat ovat nähtävänä ja huutokaupattavana opensea.io NFT-taidesivustolla noin 160 000 dollarin pohjahintaan. Kuvia on vain yksi kappale, eikä niitä voi kopioida. Kapelan kokoelman nimi on Strings of Light.

Toisessa kuvassa esiintyy moottoripyörä, toisessa skootteri. Kuvien erikoisuus on taustalle muodostunut ”loikkaava pantteri”.

– Kohteen takana oli parkkipaikka, jonne oli pysäköity musta ja punainen auto sekä kaivinkone. Niistä muodostuu pantterihahmo.

– Hintalappua perustelen sillä, että valokuvat ovat niin sanotusti ”mahdottomia” ja onnistuin mahdottomassa kahdesti, Kapela kertoo.

Uskotko kuvien käyvän kaupan?

– Eräs maailman arvokkaimpia NFT-taideteoksia hankkinut keräilijä on jo ottanut yhteyttä. Sen perusteella kuvat menevät kaupaksi. On vain kysymys siitä, mikä on lopullinen hinta.