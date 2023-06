Korona vei verkkoon

Kaupankäynnissä ja yritysmaailmassa yleensäkin on selvittävä jaossa olevilla pelimerkeillä. City Kauppapaikat alkoi nykyaikaistaa kauppakeskuksiaan. Remonttivuosiin osuneen koronaepidemian takia kaupankäynti siirtyi entistä enemmän verkkoon ja työntekijät etätöihin. Keskustan autioituminen kiihtyi.

Vuokralaisia etsiessään Mäkelä huomasi, että kauppapaikkoja enemmän on tarvetta toimistotilalle.

– Sivummalla olevat toimitilat ovat käyneet monelle firmalle liian suuriksi. Jo puolet henkilökunnasta tekee töitä kotona, jolloin on turha maksaa tyhjästä tilasta.

Pienemmät ja modernimmat tilat pystyy hankkimaan keskustasta samalla rahalla kuin isot kaupungin laitamilta.

– Keskustassa olevaan toimistoon on asiakkaan helppo piipahtaa. Juna-asemalle on kävelymatka. Yritykset arvostavat myös sitä, että työntekijöiden käytössä on parkkihalli ja lounaspaikat ovat lähellä, Mäkelä selvittää.