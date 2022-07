Kesäteatteriesityksiä on maakunnassa laaja kattaus - Epari auttaa valitsemaan suosikit

Improvisaatioesityksissä on naurutakuu

Kesäteatteriesitysten lisäksi Seinäjoella nähdään myös improvisaatioteatteria. Sen Törnävän Piirin kesälavalle tuo seinäjokinen, ammattilaisista koostuva improvisaatioryhmä Improaalto.

Improaalto vieraissa -esitystä saapuvat tähdittämään näyttelijät Roope Salminen, Jussi Lampi ja Riku Nieminen. Miehet vierailevat Seinäjoella eri päivinä.

Ensimmäisenä yleisön eteen astuu Roope Salminen. Mies on tuttu viihdeohjelmista kuten Putouksesta ja Myyrä sekä Lauma. Salminen tunnetaan myös yhtyeensä Roope Salminen & koirat keulahahmona.

Salminen on innoissaan tulevana viikonloppuna olevista esityksistä.

– Tulossa on show, joka varmasti yllättää niin esiintyjät kuin katsojatkin.

Tähti kuvailee improvisaatiota hauskaksi taiteenlajiksi.

– Takana on satoja keikkoja Kolina-ryhmän kanssa. Nyt on mahtavaa päästä toisen ryhmän vieraaksi. Saa nähdä, mitä Improaalto keksii pääni menoksi, Salminen pohtii.

Umpihullujen esitys

Jussi Lampi esiintyi Improaallon kanssa jo viime kesänä. Nyt Lampi nousee lavalle kahtena heinäkuun viikonloppuna.

– Tämä poppoo on aivan umpihullu ja se on mahtavaa improvisaatiossa. Viimeksi oli niin hauskaa, että pakko tänne oli päästä takaisin. Luvassa on hurjaa menoa ja takuuvarmat naurut, Lampi sanoo.

Heinäkuun viimeisenä viikonloppuna estradilla nähdään Riku Nieminen, joka muistetaan erityisesti Juice-elokuvan pääroolistaan. Myös munamies-hahmostaan tunnettu Nieminen on tehnyt lukuisia rooleja teatteri-, tv- ja elokuvatuotantojen parissa ja lunastanut paikkansa Suomen eturivin viihdyttäjänä.

Yleisö käsikirjoittaa

Improaalto on hauskuuttanut Seinäjoen kulttuurikenttää kohta jo seitsemän vuoden ajan. Näyttelijät heittäytyvät vailla käsikirjoitusta erilaisiin sketseihin sekä lauluihin ja kääntävät ne yleisön avulla yllättäviin suuntiin. Mikään aihe ei ole ryhmälle liikaa.

Improaaltoon kuuluu vakituisesti neljä näyttelijää sekä kaksi muusikkoa. Näyttelijä Juulia Soidinaho on miesvaltaisen ryhmän luotsi. Hänet tunnetaan lempinimestään “ruoska”, sillä lavalla nainen ruoskii koko ryhmän luomaan toinen toistaan erikoisimpia kohtauksia.

Soidinahon lisäksi ryhmän näyttelijöitä ovat Rami Mäkilaine, Ville Orttenvuori ja Tapani Korhonen. Ryhmän musiikista vastaavat Tuomo Tiitinen ja Jaakko Elenius.