Keski-ikäisten diskossa pelataan bingoa ja valomerkki tulee puolilta öin - Raimo Sarajärvi lupaa stadionille "täyden festarimeiningin"

Seinäjoen jalkapallostadionilla järjestetään kuukauden kuluttua uusi keski-ikäisille suunnattu tapahtuma, K-44-disko. Järjestäjinä ovat SJK, OmaSp Stadion ja Solar Films.

Aloitetaan kuitenkin siitä, mikä on kaikkein erikoisinta. Nimittäin, mitä tapahtuman tiedotustilaisuudessa tekee nuori nu metal -artisti Arttu Lindeman?

– Valikoiduin tapahtuman yhdeksi tuottajaksi yhteisten tuttavien kautta, Lindeman aloittaa.

– Eli se oli Markus Selin, joka toi minut tähän pöytään mukaan ideoimaan. Kun kuulin K-44-diskosta, sanoin heti, että siellä on sitten oltava kunnon bingo. Porukka nauroi ensin, että joo joo, kyllä varmaan.

– Sitten tuli hiljaista. Kohta kaikki olivat että todellakin, bingo nimenomaan pitää olla. Eihän sitä pääse pelaamaan enää missään, Lindeman selvittää.

Hän uskaltaa kuulemansa perusteella luvata, että stadionilla pelataan Seinäjoen bingohistorian kovimmat palkinnot.

– Kahvipaketteja voidaan jakaa voittoina korkeintaan vitsillä. Yhteistyökumppaneiden kanssa neuvotellaan oikeasti hyvät palkinnot, Lindeman tietää.

Pääpalkinto on jo tiedossa. Se ainakin on kova, kahden hengen lomamatka etelään. Kohde on vielä avoinna, mutta Etelä-Eurooppa on todennäköisin sijainti.

– Tavoite olisi, että voittolento lähtisi Rengonharjulta. Silloin pääpalkinto olisi paras mahdollinen, Raimo Sarajärvi SJK:sta pohtii.