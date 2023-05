Keskustorin Horsma-veistos käy Kuopiossa kunnostettavana

Seinäjoen Keskustorin maamerkki, kuvataiteilija Risto Pentikäisen suunnittelema Horsma-veistos vietiin Kuopioon kunnostettavaksi heti vapun jälkeen. Syynä on se, että veistoksen taaksepäin kapeneva emin varsi on vaurioitunut mekaanisen osuman seurauksena. Korjattu teos asennetaan takaisin paikalleen toukokuun puolivälissä.

Horsma on maalatusta teräksestä valmistettu, yli neljä metriä korkea veistos, jonka aiheena on Etelä-Pohjanmaan maakuntakukka maitohorsma. Veistos valmistui Seinäjoen uudelle Keskustorille vuonna 2019. Teoksen tavoitteena on toimia Keskustorin helposti tunnistettavana maamerkkinä, joka luo alueelle omaa identiteettiä sekä heijastaa paikkakunnan kulttuurisia ja historiallisia merkityksiä.

Risto Pentikäisen mukaan Horsma viittaa luonnon uudistumiseen, kukoistukseen ja kasvuun. Ennen kaikkea taiteilija haluaa teoksellaan tuoda iloa ja hyvää mieltä kaupunkilaisille sekä kaupungissa vieraileville ihmisille.

Horsma-teos on valmistettu teräspellistä. Tuulen ja eri sääolosuhteiden vuoksi veistoksen lujuusvaatimukset olivat todella korkeat. Halkaisijaltaan kolmimetrisen kukan terälehdet ja varsi on valmistettu kaksinkertaisella kotelorakenteella.

Teoksen suunnittelija Risto Pentikäinen oli itse noutamassa teostaan. Horsma siirrettiin kuorma-autoon samalla porukalla, joka asensi teoksen aikoinaan paikalleen. Teoksen kunnostamiseen osallistuvat sen tekijät.