Keskustorin mollaus jatkuu: kenttäsairaala vai markkinapaikka? – Lue, miten lukijat kehittäisivät Seinäjoen keskustaa

Tori ei ole vielä valmis

Mitä mieltä asukkaiden kommenteista on Into Seinäjoen kaupunkikehittäjä Niina Koskipalo, joka on jo vuosia yrittänyt toteuttaa niin kaupunkilaisten kuin torimyyjienkin toiveita.

Kenttäsairaalamielipiteeseen Koskipalo ei ota kantaa.

– Asia on haastava. Kaupunki hankki torille yhteneväiset teltat, mutta nyt niistäkin tulee kritiikkiä, Koskipalo harmittelee ja muistuttaa, ettei torikokonaisuus ole vielä valmis.

Torin valmistumisen aikana visioitiin, että torille tehtäisiin myyjiä varten puisia mökkejä. Missä vaiheessa hanke on?

– Nyt näyttää siltä, että mökkejä ei tule. Niitä suunniteltiin päiväpaikan vuokranneille. Varsinaisille torimyyjille ne ovat liian pieniä. Torikin jää pieneksi. Muutama mökki ehkä mahtuisi, mutta olisiko se kivan näköistä?

Tuliko Keskustorista liian pieni?

– Ei, mutta ihmiset eivät ota huomioon, että torin reunoilla on neljä metriä leveä pelastustie. Alueelle ei saa tehdä kiinteitä rakenteita, Koskipalo selvittää.

Keskustorilla on nyt seitsemän joka päivä paikalla olevaa myyjää. Perjantaisin paikalle saapuu kaksi kiertävää kauppiasta.