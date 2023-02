Kivistön koululaiset tekivät mediataitoviikolla juttuja Epariin – Taisto Hovikorpi kirjoitti uutisen, jossa kerrotaan kouluun iskeneestä nugettisateesta

Lasten kirjoittamia uutisia

Laivalta näyttävä kerrostalo valmistui

Seinäjoella on valmistunut kerrostalo, joka näyttää laivalta. Kerrostalossa on seitsemän asuntoa. Kerrostalo valmistui maanantaina.

Titanic osui jäävuoreen

Titanic osui jäävuoreen Kyrkösjärvellä.

Tubettajat Niko ja Santtu muuttaa Seinäjoelle

Parhaat tubettajat Niko ja Santtu muuttaa Seinäjoelle joulukuussa.

Tyttö on eksynyt metsään

Tyttö on todella peloissaan. Sataa vettä. Onneksi hänellä sattuu olemaan sateenvarjo!

Maailman suurin kani on löydetty

Maailman suurin kani löytyi Amerikan puun alta. Lapsi löysi kanin ja otti sen heti lemmikiksi.

Putin muuttaa Suomeen

Auttakaa, Putin tulee Suomeen. Se pommittaa mua. Mun talo palaa. Auttakaa, se ampuu mun kissan.

Koirauutiset

Kuuluisalla koirapresidentillä meni pallo rikki puistossa. Sitten koirapresidentti meni ostamaan omalla pankkikortilla uuden pallon.

Nugettisade tapahtunut Kivistön koulussa

Viime keskiviikkona jotain omituista tapahtui, kun satoi Kivistön koulussa nugetteja. Kaikki lapset riemastui.

Ikuinen karkkipäivä

Lapsille pitää antaa aina karkkia. Muuten lapsi suuttuu. Ja kaikki on ilmaista. Ruokaa ei saa syödä.

Pitsaa koulun ruokana

Kivistön koulussa tarjottiin ruokana pitsaa.

Ikuinen hyvä viikonloppu

Sunnuntai vaihtuu lauantaiksi. Lapsille pitää antaa joka päivä karkkia. Kaikki on ilmaista. Kaikki laitteiden lukitukset poistuu. Aikuiset ei määrää.

Huomenna muumit tanssii

Muumit innostuivat baletista. Huomenna he esittävät suurtanssiesityksen. Se on koko maailman leviävin tanssi. Hae mukaan: muumit.tovejansson.fi

Merenalainen tulivuori purkautuu

Tulivuori on yhteensä 6 metriä korkea. Ja laava voi sulaa meren pohjaan.

Koulupäivän välitunti

On tylsää kun koulussa on kasin aamuja. Kasin aamuina on kivaa kun pääsee klo 11.45. Kympin aamut on parhaita.

Kevät tulee

Kevät tulee. Lumi sulaa ja aurinko tulee. Ruoho on jo näkyvissä.

Koulussa on nyt joka päivä nugettia

Kaikki tuli hulluiksi kun he maistoivat tätä nugettia. Katso kuva!

Uusi laskettelumäki

Uusi laskettelumäki ilmestyi nyt Vaasaan. Se testattiin heti ja sitten aukaistiin heti.

PSG ja SJK otteluun

PSG tulee Seinäjoelle pelaamaan ystävyysottelun SJKoota vastaan.

Erling Haaland myytiin SJK:seen 20 miljoonalla

Kun Haaland myytiin Man citystä SJK:seen 20 miljoonalla SJK on voittanut 4 uutta pokaalia.

Argentiina voitti maailmanmestaruuden

Argentiina voitti World Cuppin. Se voitti rangaistuslaukauksissa.

Lakko Seinäjoelle

Tubettaja Lakko muuttaa Seinäjoelle. Osoite on salaisuus.

Koira eksynyt metsään

Sitä pelotti. Se halusi kotiin. Sillä oli nälkä. Siellä oli märkää. Koira ei tykännyt yhtään.

Uusi kerrostalo valmistui

Kuopiossa valmistui kerrostalo. Se näyttää vähän vinolta, mutta sen kuuluukin olla vinossa.