Klamydia esiintyy nyt lavoilla ja laboratorioissa – Toinen on hyvä juttu, toinen negatiivinen ongelma

Keikat kuuluvat juhannukseen

Positiivinen klamydialöydös on sukupuolitaudin nimeä kantava vaasalaisbändi.

Klamydia-yhtyeen solisti ja biisinikkari Vesa ”Vesku” Jokinen on onnellinen, kun koronarajoitukset ovat ohi ja punkbändi on päässyt taas kesäkeikoille entiseen tyyliin.

Klamydian kesään kuuluu noin 30 keikkaa, useimmat isoilla festivaaleilla.

Myös juhannus sujuu vaasalaiselta rokkijätkiltä keikkaillen.

– Ennen koronaa teimme kolme keikkaa joka juhannus. Korona-aikana oli hiljaista, mutta nyt olemme palanneet samaan tahtiin.

Tänä juhannuksena Klamydia ei esiinny aivan kotikonnuilla, mutta laajalla Pohjanmaalla kumminkin. Juhannusaattona eli tulevana perjantaina vaasalaiset soittavat Kalajoen Juhannus -tapahtumassa ja juhannuspäivänä eli lauantaina Kauhavalla Powerparkin juhannusjuhlilla.

Ilman festareita on tylsää

Monelle mökkijuhannus esimerkiksi ystävien ja sukulaisten kanssa saunoen ja herkutellen on ainoa oikea tapa viettää juhannusta.

Jokinen on toista mieltä. Juhannusfestivaaleilla on tuhansien ihmisten yleisö, ja kaikilla on hyvä meininki. Artisti on lavalla elementissään.

– Juhannus on tylsä ilman festarikeikkaa. Piste. Olen joskus istunut mökillä juhannuksena ja meinasin tulla hulluksi, Jokinen puuskahtaa.

Viestihiihtoa maihareissa

Eräs juhannus on jäänyt erityisesti Jokisen mieleen. Silloin herrat eivät heiluneet festarien päälavalla.

– Iloisella 90-luvulla vietettiin kerran juhannusta Vaasan Rockwerstaalla, jossa oli meidän treenikämppä eli oikeastaan koti. Juhannussimaa maisteltuamme Max Bäckman, Jari Helin ja minä saimme maailman parhaan idean: pidetään hiihtokilpailu, Jokinen naureskelee.

Bäckman löysi jostain suksenrähjät, ja niin saatiin pystyyn tiukka viestihiihto. Kukin hiihti kierroksen Rockwerstaan ympäri, ja sitten vaihdettiin sukset seuraavan jalkoihin.

– Mahtoi se olla näky, kun Max hiihti spittarit jalassa suksilla, ja mulla oli maihinnousukengät. Nahkarotsit päällä painettiin menemään kilpaa. Yleisö kannusti, mutta en kyllä yhtään muista, ketähän siellä oli paikalla. Lunta ei ollut, eikä vastustajiakaan. Oltiin voittajia kaikki kolme!

Lue lisää juhannustarinoita Eparista 22.6.