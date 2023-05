Koiran nenä on korvaamaton apu kadonneiden etsinnässä – tänä keväänä pelastuskoirat ovat osallistuneet Lapualla kadonneen Rasmus Takaluoman etsintöihin

Mukana noin 25 koiraa

Etelä-Pohjanmaan alueen pelastuskoiratoiminnassa on mukana noin 25 koiraa.

Kattelus on alueen ryhmänjohtaja. Päivän harjoituksiin hän on ottanut mukaan yksivuotiaan Kurin, jonka kouluttaminen pelastuskoiraksi on vielä kesken.

– Toimintaan osallistuminen vaatii sitoutumista ja pitkäjänteisyyttä. Muutama vuosi menee, että koiran saa valmiiksi etsintäkäyttöön. Viikoittaisten harjoitusten lisäksi koiraa tulee koulutettua päivittäin kotona, Kattelus kertoo.

Katteluksen koirista yksi kuuluu hälytysryhmään. Se tarkoittaa, että poliisiviranomaiset voivat käyttää koiraa ja sen ohjaajaa apuna henkilöetsintätehtävissä.