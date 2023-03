Koirien vaalikampanja toivoo kakankorjausliikettä – Vain kerätyt pökäleet tuovat siisteyttä ja turvallisuutta

Pöpöt kestävät pakkasta

Jopa joka neljäs koiranomistaja jättää koiransa jätökset keräämättä. Kakassa pesii tauteja ja loisia, jotka leviävät helposti, kun koirat haistelevat ja jopa syövät ulosteita.

Ulosteen välityksellä leviävät muun muassa koronavirusripuli ja parvovirusripuli. Normaalikuntoiselle koiralle rokote antaa tehokkaan suojan parvovirusta vastaan, mutta huonokuntoisemmalle eläimelle tartunta voi olla jopa hengenvaarallinen.

Parvovirus kestää pakkasta, joten lumen alta paljastuva tartuntavaara on todellinen. Myös ulosteen välityksellä leviävä giardia-loinen voi olla ripuloinnin takana.

– Erityisesti pentuvaiheessa kakan syöminen on koirille yleistä, mikä voi tehdä lenkkeilystä jatkuvaa väistelyä tartuntojen välttämiseksi, sanoo eläinten käyttäytymisen ja kouluttamisen asiantuntijana Janica Raudasoja.

Terveysriskien lisäksi siivottomat kadut ovat myös merkittävä koiravastaisuutta lisäävä tekijä. Koirat eivät voi itse kerätä jätöksiään, mutta silti niistä aiheutunut kiukku kohdistuu usein eläimiin. Koirapuoluiden mielestä muutos voidaan saada aikaan pienin askelin, pökäle pökäleeltä.

– Suomessa on koiria enemmän kuin Helsingissä on ihmisiä, joten on tärkeää, että kevään keskusteluissa puhutaan myös karvaturreille tärkeistä asioista. Jälkien siivoaminen on kuitenkin aina omistajan vastuulla, Raudasoja muistuttaa.