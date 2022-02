Kokemusasiantuntija käyttää taisteluarpiaan toisten auttamiseen: "Minä selvisin, sinäkin voit selvitä”

Hyvä elämäntilanne nosti muistot pintaan

Traumaterapia alkoi kaksi vuotta väkivaltaa sisältäneen suhteen päättymisen jälkeen. Kokemukset nousivat uudelleen pintaan, kun Kirvesmäki eli uudessa, onnellisessa parisuhteessa.

– Elin ensimmäistä kertaa tasapainoista elämää. On tyypillistä, että traumaattiset elämäntapahtumat nousevat mieleen vasta silloin, kun elämä on muilta osin vakaata ja turvallista. Mieli on hyvin viisas.

Asiat käsiteltyään Kirvesmäki halusi auttaa muita vastaavia ongelmia kokeneita. Hän kävi kokemusasiantuntijan koulutuksen vuonna 2015. Sen jälkeen hän on tehnyt kokemusasiantuntijana yli 600 työtehtävää. Niistä vertaistukitehtäviä on noin puolet.

Eikö taakse jääneistä ongelmista kertominen kerta toisensa jälkeen ole raskasta?

– Olen onnistunut kääntämään vaikeudet voimavaraksi ja työkaluksi. Haluan hyödyntää taisteluarpiani muiden auttamisessa. On upea nähdä, miten omat kokemukset voivat tukea parhaillaan samojen asioiden kanssa painiskelevia.