Koronaan kuoli alueella 40 henkeä kahdessa kuukaudessa – Epidempia riehuu nyt pahempana kuin koskaan

Pahin tilanne nyt

Korona riehuu Etelä-Pohjanmaalla pahempana kuin koskaan aikaisemmin. Sama tilanne on koko maassa: Tällä hetkellä Suomessa on sairaalahoidossa yli 1000 henkeä. Lukumäärä on suurempi kuin koskaan.

Myös Etelä-Pohjanmaalla sairaalakuormitus jatkuu korkeana etenkin terveyskeskusten vuodeosastoilla. Myös tehohoidon tarve on rauhallisemman ajan jälkeen noussut selkeästi.

Erikoissairaanhoidossa oli tiistaina 17 koronapotilasta, terveyskeskusten vuodeosastoilla heitä oli 48. Keskussairaalassa hoidettavissa koronapotilaissa korostuu 70–89-vuotiaiden ikäryhmä, jossa monilla on vakavalle koronavirusinfektiolle altistavia perussairauksia.