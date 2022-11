Kosolan talosta avautuu osa – Kievari avaa ovensa sadan vuoden jälkeen

Kosolan talo Lapualla avaa ovensa itsenäisyyspäivänä. Kokonaan Lapuan tuomiokirkon vieressä olevan talon restaurointi ei ole vielä valmis. Ensimmäisenä avataan kievari eli ravintolatilat Kosolantien suuntaisesti olevaan matalaan rakennukseen.

Talon nykyinen isäntä Jari Vesanen on kunnostanut 200 vuotta vanhaa, punamullalla maalattua taloa reilut pari vuotta rakennusperinteitä kunnioittaen.

– Taloa restauroidaan materiaaleja säästävin periaattein ja niin hyvin, että se kestää vähintään 200 vuotta.

Sadan vuoden tauko

Kievari Kosolan taloon avattiin ensimmäisen kerran vuonna 1900. Se sulki ovensa 1920-luvulla.

Sadan vuoden jälkeen vastuun ravintolatoiminnasta ottavat Seinäjoella Juurella ja Äärellä ravintoloita pyörittävät Miia Keski-Nikkola ja Jani Unkeri. Kahvila- ja lounaspuolesta huolehtii lapualaisen Hyväskän omistaja Olli Lahdensuo.

Ravintolat ovat auki tilauksesta. Sadan neliön tilaan mahtuu 80 henkeä.

– Avajaisissa on itsenäisyyspäivänä juhla-ateria. Sen jälkeen luvassa on niin ruoka- kuin kakkubuffettejakin, mainostaa talon emäntä ja historiasta vieraille kertova Heli Karhumäki.

Historia valttikorttina

Kosolan talo on Lapuan maamerkki, mutta sillä on suuri merkitys koko Suomen historiassa. Itsenäisyysliikkeen yhdeksi kiintopisteeksi Kosolan talo nousi Venäjän sortokaudella 1900-luvun alkuvuosina, kun sen suojissa kokoontuivat suomalaisuusaatteen ja jääkäriliikkeen aktivistit.

Talo toimi jääkärivärväyksen etappina, jonka kamareissa piiloteltiin ja varustettiin Saksaan matkaavia miehiä. Vintillä pidettiin suojeluskunnan ampumaharjoituksia ja leivintuvassa kuivattiin räjähdysainetta yläkerran pommitehtaan tarpeisiin aivan venäläisten nenän alla.

Kosolan talon toiminnat ja markkinointi keskittyvät vahvasti historian ympärille. Aiheita riittää sotahistorian ulkopuoleltakin, sillä usean omistajasuvun aikana rakennus on kuhissut kaupallista, sivistyksellistä, hengellistä ja poliittista toimintaa.

Kosola on ollut edistyksellinen maatila ja aikansa Ideapark puoteineen ja verstaineen. Talon pihamailla ovat mellastaneet puukkojunkkarit ja sen huoneissa ovat asuneet vuokralla näiden taltuttaja.

– Trendinä on siirtyä elämysmatkailusta merkitysmatkailuun. Täällä se tarkoittaa sitä, että ruokailun ohessa kerrotaan kiehtovia tarinoita talon entisestä elämästä, Karhumäki selvittää.

Historian elävöittämiseksi Kosolan taloon rakennetaan Vihtori Kosolan työhuone. Näytteille tulee myös muuta aineistoa talon syntyajoista nykypäiviin saakka.

Neljännes valmiina

Kosolan talo koostuu kahdesta rakennuksesta, jotka muodostavat L-muotoisen kokonaisuuden. Kiinteistössä on noin 700 neliötä. Nyt siitä on valmiina neljännes.

Lapuanjoen suuntaisen, kaksi- ja puolifooninkisen osan restaurointi on vasta alkutekijöissä. Aikanaan sinne on tulossa ainakin juhlatiloja, majoitustilaa ja lahjatavaramyymälä.

– Minkäänlaisia aikatauluja projektilla ei ole. Talo valmistuu sitä mukaan kuin isännän kukkaro antaa myöden, Karhumäki selvittää.

Yksi kokoustila yläkerrassa on jo valmiina. Sen ja kievarin tilojen sisustus kertoo siitä, miten ajatuksella taloa on kunnostettu. Yhden huoneen tapetti on mallinnettu ja tulostettu perinnetapettitehtaassa seinästä löytyneen pienen tapettiriekaleen mukaan. Vanhoja tapetteja on jäljennetty myös käsin maalaamalla.