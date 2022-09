Kotimaiselle elokuvalle on tulossa vilkas syksy - Seinäjoen Biorexissä kävijämäärä on palannut normaalille tasolle

Teatteripäällikkö Anetta Itäniemen mukaan Seinäjoen Biorexillä pyyhkii hyvin. Elokuvissakäynti on vihdoin palannut normaalille tasolle.

– Me olemme ihan meidän ketjun kärkiteattereita, Itäniemi kertoo iloisena.

Hän lisää, että kaikki ikäluokat ovat parin vuoden tauon jälkeen lähteneet liikkeelle.

– Kuten kaikkialla, myös meillä maailma aukesi viime kesänä. Ihmiset alkoivat liikkua taas vapaammin, aivan kuten ennen koronaa.

Siitä lähtien saranoita on kuluttanut eniten uusi Top Gun, joka tuli ohjelmistoon jo toukokuun lopulla.

– Meillä käy ihmisiä, jotka ovat nähneet sen jo monesti. Pakko sanoa, se on minustakin tähän mennessä kauden paras leffa, Itäniemi arvioi.

– Näillä kävijämäärillä se pyörii helposti vielä joitakin viikkoja, hän lisää.

Syyskuun kovin hitti Seinäjoella, kuten kaikkialla Suomessa, on draamakomedia Mielensäpahoittaja Eskorttia etsimässä.

Mika Kaurismäen elokuva ylitti viime viikonloppuna jo 100 000 katsojan rajapyykin valtakunnallisesti.

– Kotimainen elokuva on aina vetänyt Seinäjoella. Tähän yhteyteen on kiva todeta, että tulossa on sikälikin vilkas syksy, Itäniemi kertoo.

Syksyn uusia kotimaisia ensi-iltoja ovat ainakin Sieniretki, Kikka, Kiljuset, Häät ennen hautajaisia, Metsurin tarina, Kulkuset, kulkuset, Punttikomedia ja Hetki lyö.

Pian on synttärit

Biorexin spesiaalitarjonnasta Itäniemi kertoo, että anniskelunäytökset on löydetty hyvin.

– Onhan se silloin tällöin kiva lisä ja täysin tätä päivää, hän kuvailee.

Muita talon spesiaalijuttuja ovat esimerkiksi Kuukauden timantti -näytökset sekä senioribiot.

– Eläkeläiset ovat löytäneet seniorien päivänäytökset. Esimerkiksi Downtown Abbey veti hyvin yleisöä. Tarjouksia kannattaa hyödyntää, koska liput ovat halvemmat, Itäniemi sanoo.

Joulukuun 10. päivä Seinäjoen Biorex täyttää yhden vuoden.

– Vielä ei ole keskusteltu, miten sitä juhlistetaan, mutta jollain tapaa takuulla.