Koulujen päättäjäisviikonloppuna koululaiset kerääntyvät juhlimaan – Nuoret hankkivat nykyään viinaa somekauppiailta, jotka eivät ikärajoja kysele

Vapetus muotia

Tupakkatuotteiden, erityisesti sähkötupakan käyttö on noussut räjähdysmäisesti ja levinnyt yhä nuorempien keskuuteen. Perinteisen tupakan osa nuorista korvaa nuuskalla tai nikotiinipusseilla.

Yhä nuoremmat, jopa alakouluikäiset ovat nähneet tai kuulleet puhuttavan globaaliksi trendi-ilmiöksi nousseesta sähkötupakoinnista eli vapetuksesta. Monelle aikuiselle koko sana ja ilmiö itsessään on vieras.

Rantasaari kannustaa vanhempia ottamaan sähkötupakan puheeksi nuorensa kanssa. Ennen sitä kannattaa hankkia tietoa vaikka verkosta.

– Sähkötupakka on huomaamattomampi kuin tavallinen tupakka ja muistuttaa kynää. Tuoksultaan se on tupakkaa miedompi ja makea, mikä saatetaan sekoittaa helposti erityisesti nuorten tyttöjen suosimiin makeisiin hajuvesiin. Suurimpia haasteita on se, ettei sähkötupakkaa mielletä yhtä vaaralliseksi kuin muita tupakkavalmisteita.

Rantasaari korostaa, että nikotiinittomienkin valmisteiden kohdalla kyseessä on niin uusi ilmiö, ettei sähkötupakan sisältämien kemikaaliyhdisteiden koostumuksesta ja sen haittavaikutuksista ole vielä tutkimusnäyttöä.