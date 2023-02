Kun kauhuperhe kohtaa tavikset - Addams Family on hyvin soivaa musikaaliviihdettä kivalla twistillä

Tarina on simppeli. Kauhukakara Wednesday (Sanni Lehto) on rakastunut tavalliseen poikaan, Lucasiin (Antti LJ Pääkkönen). Nuoret aikovat naimisiin.

Lucasin tavisvanhemmat (Hanna Kaila ja Heikki Vainionpää) kutsutaan illalliselle tutustumista varten. Normiperheen ja outoperheen kohtaamisesta karmivassa goottilinnassa revitään varsinkin ensikättelyissä maukasta huumoria. Illan paras irtovitsi liittyy naistenhuoneeseen.

Tarjolla on myös hauskaa parisuhdeterapiaa. Siitä vastaavat erityisesti Addamsin perheen äiti ja isä, itseään korostava draamaqueen Morticia (Mia Vuorela) ja sovitteleva Gomez (Esa Ahonen), jotka kiistelevät omapäisen tyttärensä (Sanni Lehto) tulevaisuudesta.

Kyseinen kolmikko on esityksen keskiössä alusta loppuun ja tekee työnsä taitavasti. Kaikki muutkin Addamsit pitävät huolta siitä, että perhe todella on paras silloin, kun se on pahin.

Illan kohokohtiin lukeutuu kamalanhellyttävän Fester-sedän (Jani Johansson) romanssi täysikuun kanssa. Välipalaksi tarkoitetusta numerosta kasvaa ihastuttava yllätys.