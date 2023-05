Seinäjoen museotoimi avaa torstaina Epstorille valokuvanäyttelyn, joka vie katsojan seuraamaan lakota-intiaanien nykypäivän elämää.

”Pine Ridgen reservaatti, lakota-intiaanien koti” -näyttelyn on kuvannut bulgarialainen valokuvaaja Svetlana Bachevanova. Se, miksi näyttely on nyt esillä Seinäjoella, liittyy kaupungin vs. museotoimenjohtaja Riku Hämäläisen tutkimuksiin.

– Väitöskirjatutkimukseni liittyi vahvasti Amerikan alkuperäiskansojen menneisyyteen. Sen jälkeen olen tutkinut myös sitä, miten vanhat kulttuuri- ja uskontoperinteet näkyvät tämän päivän elämässä, Hämäläinen kertoo.