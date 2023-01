Kynttiläsoppaa keitetään myös Seinäjoella – Ukrainan etulinjaan tarvitaan kaikki mahdollinen apu, keräyspiste on auki perjantaina ja lauantaina

Ukrainalainen Nataliia Maksimchuk työskentelee Seinäjoella ja käyttää kaiken vapaa-aikansa kotimaansa auttamiseksi. Hän korostaa, että nyt kerätään tavaraa suoraan rintamalle ja sotilaiden tarpeisiin.

– Nyt tarvitaan varusteita talveksi. Älkää tuoko keräyksiin muuta kuin mitä pyydän. Kiitos, Maksimchuk sanoo varsin hyvällä suomella.

Hän esittää selkeän luettelon sotilaiden tarpeista: makuupussit, lämpöalustat, villasukat, mustat ja tummat talvipipot, kintaat, lämpimät käsineet, pitkät kerrastot, tummasävyiset talvihaalarit, korkeavartiset talvikengät.

– Jos jollakin on ylimääräisenä, niin myös auton akut, kamiinat ja generaattorit ovat rintamalla tarpeen.

Lisäksi tarvitaan sairaalatarvikkeita kuten haavataitoksia ja sidetarpeita sekä kipu- ja flunssalääkkeitä.

– Kaikkea lääketavaraa otan vastaan. Vaikka olisi vähän vanhentunuttakin, Maksimchuk ilmoittaa.

Keräykseen voi lahjoittaa myös säilyvää ruokaa: kahvia, sokeria, öljyä, makaronia, riisiä, puurohiutaleita, säilykkeitä (makeaa tai suolaista), suklaata, keksejä, energiapatukoita.

– Sotilaat tarvitsevat kaiken avun, jonka kukaan voi antaa.

Kynttilänpätkätkin tarpeen

Maksimchukin oma erikoisala on rintamakynttilöiden valmistaminen. Sitä varten hän kerää vanhoja kynttilänpätkiä, mehiläisvahaa, parafiinia ja steariinia.

– Tällainen rintamakynttilä on nyt suosituin tarvike sotilaiden parissa. Se on lämmönlähde ja sillä voi tehdä ruokaa. Siis: tuokaa kynttiläjätettä keräykseen, jos sitä on vielä kotona tallella, hän pyytää.

Vanhat kynttilät sulatetaan ensin kattilassa. Sen jälkeen kuuma vaha kaadetaan vaikkapa tyhjään säilyke- tai maalipurkkiin, jonne on rullattu pahvia.

Kotitekoinen erikoiskynttilä palaa pitkään eikä sammu tuulessa tai lumisateessa.

– Kun viimeksi lähetin valamiani kynttiläaihioita, valmista massaa oli 70 kiloa. Siitä sai tehtyä sotilaille yli 300 kynttilää.

Maksimchuk lähettää Seinäjoella tehdyt vahakakut ukrainalaiselle koululle, jossa hänen ystävänsä toimii opettajana.

– Ilmahälytyksen tullessa opettaja vie lapset turvaan kellariin. Pommisuojassa he viimeistelevät kynttilöitä rintamalle ja saavat samalla tekemistä. Lapsetkin ovat tässä mukana.

Maksimchukilla on vielä yksi pyyntö: Älkää tuoko kesätavaraa toistaiseksi. Sen lajittelu vie tällä hetkellä vain aikaa.

– Nyt ei ole hetki tuoda mitään, mitä ei heti tarvita. Olen kertonut pitkät listat. Jos niistä voitte löytää mitään lahjoitettavaa, Ukraina on teille kiitollinen.